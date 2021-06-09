Россотрудничество стало одним из самых закрытых ведомство России в 2021 году

Специалисты Счетной палаты опубликовали доклад «Открытость государства в России». В списке наряду со Службой внешней разведки и ФСБ РФ оказалось Федеральное агентство по делам соотечественников, проживающих за рубежом, также известное как Россотрудничество.

Ведомством руководит бывший депутат и журналист-международник Евгений Примаков, который «встал у руля» 25 июня 2020 года. После назначения, он пообещал провести реорганизацию, чтобы каждый русскоговорящий мужчина, женщина и ребенок смогли получить должную помощь, находясь за границей. Однако за минувший год организация стала еще более закрытой.

Сотрудники Счетной палаты оценили все федеральные органы страны по трем критериям: «открытый диалог», «открытость информации» и «открытые данные». В результате Россотрудничество, в обязанности которого входит поддержание максимально открытого сотрудничества с соотечественниками за рубежом и иностранными структурами, получило низшую оценку по всем вышеперечисленным пунктам.

На официальном сайте организации в разделе «новости» последняя статья датируется мартом, а бюджетный отчет и вовсе октябрем 2020 года. В итоге она достигла уровня закрытости наряду с ФСБ, ФСО и Службой внешней разведки. Если работа перечисленных ведомств подразумевает гостайну, то что скрывает Евгений Примаков.

На этот вопрос можно ответить, если посмотреть, чем занимался глава ведомства на своем посту. С первых дней в Россотрудничестве прошла реорганизация, в ходе которой он под предлогом обновления команды провел жесткую зачистку кадров. На ответственные посты назначены люди, не имеющие опыта заграничной работы и не владеющие иностранными языками.

Большинство филиалов федерального агентства (почти 70%) — так называемых Русских домов — расположены в курортных зонах и комфортабельных столицах за рубежом. Люди Примакова получают возможность безбедно жить за государственный счет, периодически поручая подчиненным провести необременительные массовые мероприятия, вроде мастер-класса российского балалаечника на Занзибаре.

Становится очевидным, что от таких мероприятий продвижения русской культуры за границей не добиться, однако никто не желает терять «хлебное место» в теплых уголках планеты. Не исключено, что закрытость Россотрудничества создана намеренно, чтобы никто не смог выяснить, чем на самом деле занимается ведомство Евгения Примакова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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