Турцию могут надолго закрыть для российских туристов

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Турцию могут надолго закрыть для российских туристов
В России

Эксперты полагают, что на фоне сложных политических взаимоотношений Турции и России, связанных с обстановкой в Сирии, Москва может надолго отложить возобновление туризма в турецком направлении. Об этом сообщает «Турпром».

Причиной обострения отношений между Анкарой и Москвой является агрессивная экспансия Турции в северном направлении Сирии, которая пытается установить там свой суверенитет. Подобные попытки, по мнению аналитиков, с большой долей вероятности приведут к обострению отношений между РФ и Турцией.

Опыт прошлых лет указывает, что обострения такого рода часто сказывались на туризме. Учитывая, что сегодня авиасообщение между странами остановлено, Москве будет выгодно продлить этот срок под предлогом коронавируса. В итоге это приведет к краху экономики Турции, которая поддерживается в большей степени лишь туризмом. Возможно, именно таким будет ответ Москвы Анкаре, которая претендует на часть территории Сирии.


Эксперты Бюро национальной безопасности Сирии утверждают, что в условиях отсутствия противодействия уже к концу 2021 года северная часть Сирии может стать частью Турции.

Кроме того, турецкие военные уже берут под контроль обстановку в регионе, меняя документы местных жителей на турецкие. Также на севере САР стали активно строить школы с программами на турецком языке.

Специалисты обращают внимание на то, что действия Анкары полностью нарушают все договоренности с Москвой, что может спровоцировать начало новой военной операции российской стороной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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