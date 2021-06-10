Турцию могут надолго закрыть для российских туристов

Министерство обороны России показало на видео мощные и разрушительные удары истребителя-бомбардировщика Су-34. Ролик был снят во время учений под
По позициям турецких военных в Сирии нанесен удар корректируемыми артиллерийскими боеприпасами «Краснополь». Информацию об этом опубликовал
В российском Минздраве прокомментировали ситуацию с появлением фейковой информации на портале Госуслуг о вакцинации против коронавируса некоторых
Американские СМИ указали на военное превосходство России в большинстве стран постсоветского пространства, и сообщили о недостаточных действиях НАТО
Турция в нарушение норм международного права и принципов территориальной целостности пытается интегрировать в свой состав оккупированные территории
Авианосная ударная группировка, возглавляемой кораблем «Queen Elizabeth» ВМС Британии, вновь взяла курс на восток Средиземного моря после короткой
Бывший глава израильской разведки «Моссад» Йоси Коэн заявил о том, что военное присутствие России в Сирии мешает Израилю действовать в своих
Президент Ирака Бархам Салех потребовал от Турции немедленного сворачивания наступления войск на территории государства. В противном случае Анкару
Группа боевых кораблей НАТО в составе трех авианосцев вышла в пролив Босфор для вхождения в Черное море. Эксперты предполагают, что курс в сторону РФ
Обозреватель Абси Симсим на страницах издания «Araby al-Jadeed» рассказал, что стоит за недавними комментариями России о возможности досрочных
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