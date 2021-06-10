Техника ФБК досталась главреду PolitRussia Руслану Осташко

На комиссионных торгах было распродано имущество «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией). Покупателем техники фонда Навального оказался журналист Руслан Осташко.

В своем Telegram-канале главный редактор издания PolitRussia сообщил, что на носителях может оказаться важная информация. В ближайшее время Осташко планирует с ней ознакомиться, но для начала - сдать устройства на хранение в банковскую ячейку. При этом ноутбуки опечатают и опломбируют.

«Что будем дальше делать с техникой и той информацией, которая может на ней оказаться, сообщим в самое ближайшее время», - пишет Осташко.

Осташко приобрел на торгах технику ФБК, которая была изъята в ходе обысков. Общая стоимость лотов составила порядка 960 тысяч рублей. Среди выставленной на продажу техники оказались ноутбуки компании Apple - Macbook Air и Macbook Pro. Первый выставили по цене 20 тысяч рублей, а второй продавали за 25 тысяч.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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