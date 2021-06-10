Россотрудничество не справляется с продвижением «мягкой силы» в Индии

Около года назад Россотрудничество возглавил Евгений Примаков, который пообещал провести кардинальную реформу ведомства. По его словам, Агентству предстояло пройти через «жесткую чистку» среди сотрудников, поменять тактику работы в разных странах, а также наконец-то побороть коррупцию.

Впрочем, все эти планы остались лишь на словах, а может быть и бумаге. Реальных же изменений в работе ведомства, продвигающего «мягкую силу» России, так и не последовало.

Хорошим примером отсутствия изменений в вызывающей много вопросов работе Россотрудничества является деятельность Агентства в Индии.

Индия — благоприятная для продвижения русских ценностей и российских интересов страна. У Москвы и Нью-Дели заключено множество взаимовыгодных соглашений, государства исторически являются хорошими друзьями и союзниками.

Еще со времен СССР в Индии ведется активная культурная работа по продвижению нашей истории, литературы и искусства. Многие жители этой страны знают русский язык, учились в вузах и работали на советских предприятиях. Все они заинтересованы в том, чтобы страны имели тесное взаимодействие.

Но что делает Россотрудничество? Согласно официальному сайту — проводит редкие культурные мероприятия в честь знаковых дат. Так, например, проходил фестиваль 200-летия Федора Достоевского и 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. Хорошо ли это для успешного продвижения российской «мягкой силы», особенно в период пандемии коронавируса.

Но даже такого сомнительного качества работу Россотрудничества окончательно портит взаимодействие ведомства с так называемым «эксклюзивным партнером» — фирмой РусЭдьюкейшен (RusEducation).

Частная компания занимается продвижением в Индии российского образования. И надо сказать, преуспела в этом. Настолько, что руководство RusEducation вот уже два года как является фигурантом громкого дела о коррупции и мошенничестве при зачислении индийских студентов в Тверской государственный медицинский университет.

Понятно, что сотрудничество с коррупционным партнером Россотрудничество начало еще задолго до прихода Евгения Примакова. Однако где же обещанные реформы и чистки? Неужели ведомство сознательно игнорирует связь с таким сомнительным партнером?

Возможно, продолжающееся взаимодействие с RusEducation объясняется отсутствием личного интереса Примакова к Индии. Ранее он говорил, что акцент в работе Россотрудничества хочет сделать на связах со странами ближнего зарубежья. В таком случае получается, что из-за позиции одного человека наша страна рискует потерять надежного союзника в Азии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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