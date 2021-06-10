Депутат Госдумы Смолин объяснил, зачем нужно снизить пенсионный возраст

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Депутат Госдумы Смолин объяснил, зачем нужно снизить пенсионный возраст
В России

Заместитель председателя комитета российской Государственной думы по науке и образованию Олег Смолин заявил о необходимости снижения пенсионного возраста в стране до 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В будущем такая мера поможет решить проблему с технологической безработицей, которая настигнет после того, как искусственный интеллект станет заменять специалистов в некоторых отраслях. Об этом сообщает «URA.RU».

По словам депутата, в мире разработано 3 плана действий на тот случай, когда настанет массовая роботизация. Первый из них заключается в снижении пенсионного возраста.

«Мы уже направили заключение в правительство о снижении пенсионного возраста до 55 – 60 лет», - подчеркнул Смолин.

Второй мерой борьбы с надвигающейся массовой безработицей станет базовый доход. То есть небольшая сумма, которая будет выплачиваться абсолютно всем: как безработным, так и работающим гражданам. И третий план нацелен на увеличение количества сотрудников в социальной сфере.

При этом Смолин добавил, что массовая безработица в России наступит нескоро. Однако внедрение искусственного интеллекта понемногу начинается.

«России до этого пока далеко, а вот в Южной Корее каждый год на население 10 тысяч человек внедряют 710 функциональных роботов. У нас пока на такое количество людей внедряется по 3 робота», - объяснил депутат.

В заключение Смолин добавил, что в ближайшем будущем под удар попадут такие профессии, как бухгалтер, официант и водитель. Все эти сферы деятельности будут роботизированы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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