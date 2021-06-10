Страны закрывают границы из-за нового дельта-штамма коронавируса

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Страны закрывают границы из-за нового дельта-штамма коронавируса
Здоровье

Недавно в Индии был обнаружен новый дельта-штамм коронавируса, что стало поводом для паники в мировом информационном пространстве. Вирус, который впервые был выявлен в Китае в 2019 году, опять стал угрожать туризму: уже зафиксировано первое закрытие границы из-за новой мутации. Есть информация, что новый штамм более заразный и опасный, чем классический коронавирус, а также резистентен к прививкам. Это указывает на то, что вероятность повторения прошлогодних локдаунов увеличивается по мере распространения новой мутации патогена.

Эксперты агентства выделили две основные опасности нового вируса, который получил кодовое название B.1.617 SARS-CoV-2. Как выяснилось, на этот коронавирус не действует часть вакцин. Дело в том, что есть случаи повторного заражения после прививок AstraZeneca и индийской Bharat Biotech.

Как пишет медицинский журнал The Lancet, есть риск, что и Pfizer тоже не сработает против B.1.617. Между тем газета India Today отмечает, что штаммы, вызывавшие панику до этого времени – британский и южноамериканский «бета» и «гамма» ковид, были слабее «дельты» как по распространению, так и по опасности. В Индии фиксируют высокие темпы распространения дельта-коронавируса. Новый вариант вируса уже проник в Китай и еще 60 стран.


Как сообщают индийские медики, люди, зараженные новой мутацией ковида, жалуются на сильные боли в суставах и животе, тошноту и потерю слуха. Помимо этого, у больных увеличивается риск возникновения тромбов в кровеносных сосудах кишечника и конечностей, а некоторым пациентам потребовалась ампутация пальцев или рук. По словам Ганеша Манудхане, кардиолога из Мумбаи, количество таких больных продолжает расти в геометрической прогрессии. И если в 2020 году Нью-Дели сообщил о 10,3 млн заболевших коронавирусом, то за первое полугодие этого года зафиксировано уже 18,6 млн.

Как сообщает Bloomberg, «дельта-ковид» может угрожать и Европе. В частности, B.1.617 SARS-CoV-2 уже зафиксирован в Великобритании, пишет tourprom.ru .

Эксперты предполагают, что эту страну могут вновь закрыть.

Между тем индийские СМИ именно Великобританию признали источником новой инфекции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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