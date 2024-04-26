Дерматолог Егорова назвала продукты, которые приводят к пигментным пятнам

Солнце, конечно же, не единственный виновник пигментных пятен, приводит АиФ слова врача-дерматолога Татьяны Егоровой.

Некоторые продукты могут увеличить фоточувствительность кожи

Врачи утверждают, что рацион человека играет свою роль, так как некоторые продукты могут увеличить фоточувствительность кожи. Среди них — грейпфруты и бергамот, содержащие фуранокумарины, которые усиливают воздействие ультрафиолетовых лучей. Ретиноиды, также известные как витамин А, могут тоже тонизировать кожу, делая ее более уязвимой, поэтому стоит уменьшить потребление моркови или других продуктов с высоким содержанием каратиноидов. А вот добавление в рацион витамина С может помочь снизить пигментацию, так как этот витамин подавляет синтез меланина, основного пигмента кожи.

Не нужно забывать о внешней защите: кремы с высоким УФ-фильтром остаются необходимостью, чтобы предотвратить фотоаллергию и снизить риск появления рака кожи.