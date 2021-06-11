Количество обращений за выплатами пенсионных накоплений россиян сократилось почти вдвое

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Количество обращений за выплатами пенсионных накоплений россиян сократилось почти вдвое
Экономика / В России

Количество обращений за выплатами пенсионных накоплений российских граждан сократилось почти вдвое — такая тенденция во многом появилась из-за того, что НПВ попросту не информирует граждан о поступлении пенсионных оснований по накопительной части пенсии. Как следствие, граждане упускают возможность получить полагающиеся накопления, поскольку ПФР также не информирует о таком начислении. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Аналитики указали, что в сравнении с 2020 годом, количество обращений за выплатами пенсионных накоплений сократилось почти в 2 раза. И это объясняется вовсе не забывчивостью граждан, а тем, что им не доходит информация о пенсионных накоплениях. В НПФ указали, что из первой десятки в 2020 году было зарегистрировано в два раза меньше обращений, чем было запланировано — причем сокращение числа обращений граждан впервые обозначилось еще в 2019 году.

Главной причиной такой тенденции является несовершенство системы электронных обращений — у большинства НПФ такая функция заработала только в конце 2020 года.

«Далеко не все возрастные граждане могут разобраться с цифровыми сервисами, и попросту не знают о наступлении пенсионных оснований. Причем сейчас существует еще и несовпадение оснований по основной и накопительной пенсий. Для женщин по страховой части они наступают позднее, в 60 лет, тогда как накопительная начисляется в 55 лет. Для мужчин начисления происходят в 66 и 60 лет соответственно», - сообщили специалисты.

Также невозможность своевременного информирования россиян о наступлении пенсионных оснований в фондах объяснили тем, что некоторые граждане выходят на пенсию досрочно — как следствие, россияне могут просто не знать или забыть, что у них наступили основания по выплате накопительной части.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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