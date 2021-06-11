Россия не допустит вступления Украины в НАТО и захвата Белоруссии

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Россия не допустит вступления Украины в НАТО и захвата Белоруссии
Политика / В России

Россия не может допустить того, чтобы Украина стала членом НАТО.

Об этом сообщил источник в Генштабе Минобороны РФ, передает МК. Он добавил, что Москва также будет противодействовать тому, чтобы Белоруссия была захвачена, либо перешла в зону влияния Запада.

Аналогичную позицию, отмечает источник, США занимали ранее касательно размещения на Кубе советских ракет.


Источник напомнил, что президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин категорически против размещения на территории Украины оперативно-тактических ракет, ракет средней дальности и системы псевдо-ПРО.

Размещения этого же вооружения стран НАТО на территории Белоруссии является исключительной угрозой для безопасности и суверенитета России, отмечает источник, уточняя, что по прямой от границы Белоруссии до Москвы лишь 600 километров.

«Скажу прямо - в случае возникновения подобных угроз Россия примет все меры, в том числе исключительные, для их полной нейтрализации», - заявил источник.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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