Washington Examiner: около саммита G7 может плавать российская подлодка с ядерными баллистическими ракетами

Аналитики «Washington Examiner» сообщили о вероятном расположении российской подлодки возле британского полуострова Корнуолл, на котором проходит саммит «Большой семерки». Примечательно, что накануне Джо Байден предостерег Москву о том, что в случае каких-либо провокаций со стороны России, Вашингтон будет готов действовать самым решительным образом.

Издание «Washington Examiner» опубликовало сведения о том, что российская подлодка может располагаться в непосредственной близости от местечка Карбис-Бэй на английском полуострове Корнуолл, где проходит саммит G7. Несмотря на то, что данная зона усиленно охраняется авиацией морской охраны стран НАТО и флотом Великобритании, обозреватели выдвинули версию о том, что Россия намерена провести провокационные маневры и сорвать саммит.





«Российские подлодки класса Ясень с ядерными баллистическими ракетами в арсенале вполне могут пройти незамеченными мимо патруля НАТО. Подводное судно способно приблизиться к восточному побережью США и выпустить крылатые ракеты последнего поколения», - указано в издании.

Примечательно, что никакой доказательной базы «Washington Examiner» не предоставил, однако аналитики издания особо подчеркнули, что Владимир Путин намерен отомстить за решение исключить Россию из «Большой восьмерки», для чего якобы и воспользуется создавшейся ситуацией.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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