Ученые заявили о неравномерном росте ядра Земли

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Ученые заявили о неравномерном росте ядра Земли
Новости науки

Специалисты заявили о постоянном росте земного ядра, которое, по разным оценкам, может увеличиваться на 1 мм каждый год. При этом данный процесс происходит неравномерно, поскольку в некоторых секторах ядро увеличивается в размерах несколько быстрее. Об этом пишет «Ferra.ru».

Ученые предположили, что восточный сектор земного ядра, который располагается под индонезийским морем Банда, может накапливать до 60% твердых частиц больше, чем другая половина земного ядра, которая располагается под территорией современной Бразилии. Такие показатели были выявлены методом компьютерного моделирования, который и сформировал вероятный темп наращивания объемов земного ядра. 

«Неравномерное увеличение массы земного ядра может достигать различия в 60%. Потенциально это может сказываться на распределении магнитного поля Земли. В глобальных масштабах данные показатели могут говорить и об изменении магнитного полюса планеты», - прокомментировали ученые. 

Исследователи подчеркнули, что земное ядро является примерно на 3 миллиарда лет моложе, чем сама планета — при этом, вероятнее всего, неравномерный рост ядра сохранялся с момента его возникновение 1.5 миллиарда лет назад.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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