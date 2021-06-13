Экс-советник Путина Глазьев обвинил Центробанк в сотрудничестве с США

Бывший советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев раскритиковал стратегию Центробанка, которая «подыгрывает руководству США». Глазьев указал, что Центробанк намеренно лишает часть российских предприятий доступа к кредиту, тем самым потворствуя тенденции обращения для займов к иностранным банкам. Об этом пишет «URA.ru».

Экс-советник Путина Сергей Глазьев заявил, что Центробанк делает «отличный подарок для Байдена», поскольку лишает российскую экономику внутреннего инвестиционного кредита.

«Это настоящее подыгрывание американскому руководству, поскольку большинство производственных предприятий РФ не имеют другого выхода, кроме как обратиться за инвестиционными займами к иностранным банкам, которые зависимы от санкционного решения США», - сообщил эксперт.

Глазьев подчеркнул, что повышение Центробанком ключевой ставки усугубляет негативный эффект от введения финансовых санкций США.

«Нельзя забывать, что США фактически лишили российские корпорации доступа к недорогим кредитным ресурсам мирового финансового рынка. Поэтому такой политикой высоких процентов по кредитам Центробанк отталкивает от сотрудничества большинство производственных предприятий. Как следствие, происходит деградация развития экономики, что противоречит намерению Владимира Путина», - добавил Глазьев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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