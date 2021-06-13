Экс-советник Путина Глазьев обвинил Центробанк в сотрудничестве с США

Image 16+
Экс-советник Путина Глазьев обвинил Центробанк в сотрудничестве с США
Экономика / В России

Бывший советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев раскритиковал стратегию Центробанка, которая «подыгрывает руководству США». Глазьев указал, что Центробанк намеренно лишает часть российских предприятий доступа к кредиту, тем самым потворствуя тенденции обращения для займов к иностранным банкам. Об этом пишет «URA.ru».

Экс-советник Путина Сергей Глазьев заявил, что Центробанк делает «отличный подарок для Байдена», поскольку лишает российскую экономику внутреннего инвестиционного кредита.


«Это настоящее подыгрывание американскому руководству, поскольку большинство производственных предприятий РФ не имеют другого выхода, кроме как обратиться за инвестиционными займами к иностранным банкам, которые зависимы от санкционного решения США», - сообщил эксперт.

Глазьев подчеркнул, что повышение Центробанком ключевой ставки усугубляет негативный эффект от введения финансовых санкций США.

«Нельзя забывать, что США фактически лишили российские корпорации доступа к недорогим кредитным ресурсам мирового финансового рынка. Поэтому такой политикой высоких процентов по кредитам Центробанк отталкивает от сотрудничества большинство производственных предприятий. Как следствие, происходит деградация развития экономики, что противоречит намерению Владимира Путина», - добавил Глазьев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Экс-советник Путина Глазьев обвинил Центробанк в сотрудничестве с США

Вчера, 21:55

Генерал ВС США Милли: Россия тратит на оборону в три раза больше средств

Вчера, 12:45

Количество обращений за выплатами пенсионных накоплений россиян сократилось почти вдвое

11-06-2021, 09:30

«Мегалайн» представит на ПМЭФ несколько инновационных проектов для Петербурга

1-06-2021, 18:25

Эксперт перечислил риски участия в кредитно-потребительских кооперативах

19-04-2021, 11:10

Bloomberg: России следует ждать санкций, которые затронут госдолг

14-04-2021, 15:20

Теперь отключить Россию от SWIFT предлагают не только США, но и Европа

13-04-2021, 11:20

Деньги российского ФНБ сгорают из-за девальвации китайского юаня

3-04-2021, 11:55

Турция предложила альтернативу Суэцкому каналу и Северному морскому пути

1-04-2021, 00:30

Экономисты предупредили о росте цен на товары первой необходимости в России

25-03-2021, 00:50

В России продукты за год подорожали в 7,5 раза больше, чем в Евросоюзе

2-03-2021, 09:50

МИД предложил устранить зависимость России от «ядовитого» доллара

24-02-2021, 18:35

Sohu: РФ нанесла жесткий удар по Китаю в ответ на вырубку леса

23-02-2021, 18:20

Попытка вытянуть деньги из РФ обернется для фондового рынка США зомби-эффектом

13-02-2021, 13:10

СберБанк предложил полностью отказаться от пластиковых карт

11-02-2021, 13:45

Евросоюз намерен отказаться от доллара

1-02-2021, 12:00

The Star: США создали идеальные условия для дедоларизации России, Китая и ЕС

25-01-2021, 21:55

США приготовили сильный удар по российскому рублю

23-01-2021, 18:00

В Китае назвали последствия дедолларизации России и ЕС

23-01-2021, 15:05

Экс-глава ФРС может привести курс доллара к долгосрочному падению

21-01-2021, 00:00

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Почему коронавирус COVID-19 не уходит из России после начала вакцинации
  • 11-06-2021, 19:15

Почему коронавирус COVID-19 не уходит из России после начала вакцинации

Вакцинация от коронавируса в России началась в прошлом году, но число случаев COVID-19 продолжает расти. Хоть получить прививку может практически

Генерал ВС США Милли: Россия тратит на оборону в три раза больше средств
  • Вчера, 12:45

Генерал ВС США Милли: Россия тратит на оборону в три раза больше средств

Американский генерал, глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли выступил с очередным резонансным заявлением. На этот раз он решил

Россия не допустит вступления Украины в НАТО и захвата Белоруссии
  • 11-06-2021, 14:10

Россия не допустит вступления Украины в НАТО и захвата Белоруссии

Россия не может допустить того, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом сообщил источник в Генштабе Минобороны РФ, передает МК . Он добавил, что

Ищенко пояснил, что будет, если Россия разместит свои базы в Венесуэле или на Кубе
  • Вчера, 11:10

Ищенко пояснил, что будет, если Россия разместит свои базы в Венесуэле или на Кубе

Военный эксперт, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, может ли Россия в ответ на размещение американского вооружения на

Военная прокуратура Сирии предоставила новые доказательства поддержки террористов Штатами
  • 12-06-2021, 09:30

Военная прокуратура Сирии предоставила новые доказательства поддержки террористов Штатами

В пятницу, 11 июня, в ходе брифинга для прессы представители военной прокуратуры Сирии предоставили неопровержимые доказательства того, что США

Sina: Американцы готовятся к борьбе с «Авангардами» и «Кинжалами», которые недавно считали вымыслом
  • 11-06-2021, 09:15

Sina: Американцы готовятся к борьбе с «Авангардами» и «Кинжалами», которые недавно считали вымыслом

Еще недавно американцы заявляли, что разговоры о наличии гиперзвукового оружия у России и Китая являются не чем иным, как сказкой. Но сегодня

Новости партнеров
Новости партнеров
Sohu: НАТО боится плановых проверок боеготовности в России, ожидая начала войны
  • 12-06-2021, 06:25

Sohu: НАТО боится плановых проверок боеготовности в России, ожидая начала войны

Китайские авторы издания Sohu считают, что России благодаря проводимым военным учениям удается сдерживать давление со стороны НАТО. Недавно глава

Washington Examiner: около саммита G7 может плавать российская подлодка с ядерными баллистическими ракетами
  • 11-06-2021, 20:45

Washington Examiner: около саммита G7 может плавать российская подлодка с ядерными баллистическими ракетами

Аналитики «Washington Examiner» сообщили о вероятном расположении российской подлодки возле британского полуострова Корнуолл, на котором проходит

Турция хочет создать «беспилотный полумесяц» для сдерживания России
  • 12-06-2021, 10:10

Турция хочет создать «беспилотный полумесяц» для сдерживания России

Официальная Анкара стремится вернуть расположение Вашингтона, хотя после истории с покупкой С-400 «Триумф» это нелегко. Тем не менее, в Турции нашли

Российские истребители нанесли 12 авиаударов по позициям террористов в Идлибе
  • Вчера, 10:45

Российские истребители нанесли 12 авиаударов по позициям террористов в Идлибе

Россия совместно с правительственными силами Сирии продолжает зачищать страну от «остатков» террористов. Как стало известно нашему изданию, несколько