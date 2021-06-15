Российских пенсионеров предупредили: популярную подработку скоро прикроют

Осенью в России могут повысить налоги для тех, кто имеет в собственности несколько объектов недвижимости. Об этом стало известно информационному ресурсу PensNews.ru.

Если такие изменения будут приняты, то это ударит по доходам граждан пенсионного возраста, которые имеют в собственности несколько квартир или домов и получают дополнительный доход, сдавая их в аренду.

Пересматривать налоговые ставки власти могут начать после сентябрьских выборов в Госдуму. Ранее же, отмечают эксперты, пойти на такой шаг власти не могут, опасаясь падения рейтинга.

Но после выборов может быть введена норма, которая предусматривает увеличение налога для владельцев нескольких объектов жилой недвижимости, владельцев домов и квартир большой площадью. Предварительно, это затронет тех, у кого в собственности более 100 квадратных метров жилой площади.

Введение этого налога, отмечают эксперты, может принести бюджету дополнительно 200 млрд рублей.

Интересно, что повышенный налог не будет действовать на зарубежную недвижимость россиян.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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