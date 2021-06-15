Российских пенсионеров предупредили: популярную подработку скоро прикроют

Image 16+
Российских пенсионеров предупредили: популярную подработку скоро прикроют
Экономика / В России

Осенью в России могут повысить налоги для тех, кто имеет в собственности несколько объектов недвижимости. Об этом стало известно информационному ресурсу PensNews.ru.

Если такие изменения будут приняты, то это ударит по доходам граждан пенсионного возраста, которые имеют в собственности несколько квартир или домов и получают дополнительный доход, сдавая их в аренду.

Пересматривать налоговые ставки власти могут начать после сентябрьских выборов в Госдуму. Ранее же, отмечают эксперты, пойти на такой шаг власти не могут, опасаясь падения рейтинга.

Но после выборов может быть введена норма, которая предусматривает увеличение налога для владельцев нескольких объектов жилой недвижимости, владельцев домов и квартир большой площадью. Предварительно, это затронет тех, у кого в собственности более 100 квадратных метров жилой площади.

Введение этого налога, отмечают эксперты, может принести бюджету дополнительно 200 млрд рублей.

Интересно, что повышенный налог не будет действовать на зарубежную недвижимость россиян.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Российских пенсионеров предупредили: популярную подработку скоро прикроют

Сегодня, 08:20

Экс-советник Путина Глазьев обвинил Центробанк в сотрудничестве с США

13-06-2021, 21:55

Генерал ВС США Милли: Россия тратит на оборону в три раза больше средств

13-06-2021, 12:45

Количество обращений за выплатами пенсионных накоплений россиян сократилось почти вдвое

11-06-2021, 09:30

«Мегалайн» представит на ПМЭФ несколько инновационных проектов для Петербурга

1-06-2021, 18:25

Эксперт перечислил риски участия в кредитно-потребительских кооперативах

19-04-2021, 11:10

Bloomberg: России следует ждать санкций, которые затронут госдолг

14-04-2021, 15:20

Теперь отключить Россию от SWIFT предлагают не только США, но и Европа

13-04-2021, 11:20

Деньги российского ФНБ сгорают из-за девальвации китайского юаня

3-04-2021, 11:55

Турция предложила альтернативу Суэцкому каналу и Северному морскому пути

1-04-2021, 00:30

Экономисты предупредили о росте цен на товары первой необходимости в России

25-03-2021, 00:50

В России продукты за год подорожали в 7,5 раза больше, чем в Евросоюзе

2-03-2021, 09:50

МИД предложил устранить зависимость России от «ядовитого» доллара

24-02-2021, 18:35

Sohu: РФ нанесла жесткий удар по Китаю в ответ на вырубку леса

23-02-2021, 18:20

Попытка вытянуть деньги из РФ обернется для фондового рынка США зомби-эффектом

13-02-2021, 13:10

СберБанк предложил полностью отказаться от пластиковых карт

11-02-2021, 13:45

Евросоюз намерен отказаться от доллара

1-02-2021, 12:00

The Star: США создали идеальные условия для дедоларизации России, Китая и ЕС

25-01-2021, 21:55

США приготовили сильный удар по российскому рублю

23-01-2021, 18:00

В Китае назвали последствия дедолларизации России и ЕС

23-01-2021, 15:05

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Генерал ВС США Милли: Россия тратит на оборону в три раза больше средств
  • 13-06-2021, 12:45

Генерал ВС США Милли: Россия тратит на оборону в три раза больше средств

Американский генерал, глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли выступил с очередным резонансным заявлением. На этот раз он решил

Хазин объяснил, почему в НАТО решили вывести ядерное оружие из Европы
  • Вчера, 09:50

Хазин объяснил, почему в НАТО решили вывести ядерное оружие из Европы

Известный российский экономист и политолог Михаил Хазин считает, что НАТО попробует вывести ядерное вооружение с территории Европы ради улучшения

Ищенко пояснил, что будет, если Россия разместит свои базы в Венесуэле или на Кубе
  • 13-06-2021, 11:10

Ищенко пояснил, что будет, если Россия разместит свои базы в Венесуэле или на Кубе

Военный эксперт, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко рассказал, может ли Россия в ответ на размещение американского вооружения на

Экс-советник Путина Глазьев обвинил Центробанк в сотрудничестве с США
  • 13-06-2021, 21:55

Экс-советник Путина Глазьев обвинил Центробанк в сотрудничестве с США

Бывший советник президента РФ Владимира Путина Сергей Глазьев раскритиковал стратегию Центробанка, которая «подыгрывает руководству США». Глазьев

Российские истребители нанесли 12 авиаударов по позициям террористов в Идлибе
  • 13-06-2021, 10:45

Российские истребители нанесли 12 авиаударов по позициям террористов в Идлибе

Россия совместно с правительственными силами Сирии продолжает зачищать страну от «остатков» террористов. Как стало известно нашему изданию, несколько

Российских пенсионеров предупредили: популярную подработку скоро прикроют
  • Сегодня, 08:20

Российских пенсионеров предупредили: популярную подработку скоро прикроют

Осенью в России могут повысить налоги для тех, кто имеет в собственности несколько объектов недвижимости. Об этом стало известно информационному

Новости партнеров
Новости партнеров
Al Jazeera: Россия является региональной державой, а поднимающийся Китай - не Советский Союз
  • 13-06-2021, 10:25

Al Jazeera: Россия является региональной державой, а поднимающийся Китай - не Советский Союз

США хотят оставаться единственной сверхдержавой в мире и хотят, чтобы их союзники по НАТО сплотились за однополярность, пишет на страницах Al Jazeera

Эксперт Загородний: Россия зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских
  • Вчера, 12:25

Эксперт Загородний: Россия зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских

Вступление Украины в НАТО президент России Владимир Путин назвал «красной чертой» для РФ, поскольку в этом случае ракеты Альянса до центральной части

Ученые заявили о неравномерном росте ядра Земли
  • 12-06-2021, 18:30

Ученые заявили о неравномерном росте ядра Земли

Специалисты заявили о постоянном росте земного ядра, которое, по разным оценкам, может увеличиваться на 1 мм каждый год. При этом данный процесс

Индия, заинтересованная в покупке легкого российского танка «Спрут», будет допущена к его испытаниям
  • Вчера, 12:25

Индия, заинтересованная в покупке легкого российского танка «Спрут», будет допущена к его испытаниям

Россия разрешила представителям Индии присутствовать на испытаниях легких танков Спрут-СДМ1. Об этом сегодня сообщает издание ThePrint . Нью-Дели