Около года назад в руководстве Россотрудничества, федерального агентства, отвечающего за гуманитарное взаимодействие с другими странами, произошли серьезные перемены. Однако смена начальства не сказалась на результатах, а они прискорбны.

Несмотря на смену руководства в 2020 году Россотрудничество остается громоздкой, закрытой и крайне неэффективной структурой, которая занимается проведением вечеров «русской культуры» (балалайки, «народные» костюмы) вместо реальной международной деятельности. Это очень наглядно проявилось после 2014 года, когда с возвращением Крыма в состав РФ российская политика по всему миру начала подвергаться все более интенсивному давлению со стороны Запада, считает аналитик Борис Рожин.

Пришедший в июне 2020 года на пост руководителя федерального агентства журналист-международник Евгений Примаков открыто признавал, что в его ведомстве накопился целый ряд проблем и обещал провести в Россотрудничестве масштабные реформы — однако на самом деле за год не поменялся даже безнадежно устаревший, редко обновляемый сайт организации.

Кадровые чистки, в ходе которых Примаков изгнал сотрудников, близких к прежнему руководству, также не помогли — ведомство застряло в процессе внутренней реорганизации, которая позволял «работать, не работая» и получать зарплаты, не меняя неэффективные принципы существования Россотрудничества. В итоге, отмечает Рожин, это привело к катастрофическому падению доверия к организации, что было замечено СМИ.

Россотрудничество вызывало и продолжает вызывать массу поводов для критики — к примеру, на Украине во время кризиса и государственного переворота в 2014 году играло роль статиста. Позднее ситуация не исправилась: агентство лишилось сначала русского центра в Львове, а после и Русского дома в Киеве, закрытого украинскими властями из-за того, что Тараса Шевченко в ведомстве объявили «русско-украинским поэтом».

Проблемы соотечественников в странах СНГ руководство организации не волнуют . Раздавая интервью на ПМЭФ, Евгений Примаков объявил, что наступление на русские школы в странах Прибалтики — не его проблема, а если русскоязычные в Эстонии, Латвии и Литве хотят получить помощь от российского государства «то пускай сначала сами что-то сделают».

Новые и перспективные направления работы, которые открывает для себя российский бизнес — Ближний Восток и Африка — также не были замечены в ведомстве, которое предпочитает проводить «пушкинские чтения» в Париже и продвигает выступления балалаечников в Дар-эс-Саламе. Крайне сложно понять, отмечает Борис Рожин, что было сделано Россотрудничеством, к примеру, в Сирии или Ираке — в основном деятельность сводится к тем же «вечерам русской культуры», которые, вероятно, продвигают бывшие работники Министерства просвещения и Минкультуры, осевшие в агентстве.

При этом, вопреки заявлениям Примакова-младшего, который жаловался, что у него «не Фонд Сороса», нельзя сказать, что у Россотрудничества ничтожный бюджет — по данным СМИ, ежегодно агентство получало из бюджета от 4 до 9 млрд рублей. Эффективность этих трат оценить крайне сложно, поскольку Россотрудничество по оценке Счетной палаты остается крайне закрытой структурой, а представляемые «списки добрых дел » сводятся к все тем же «пушкинским вечерам» и балалаечным концертам.

Можно с уверенностью говорить, что за год с Евгением Примаковым Россотрудничество не превратилось в эффективный инструмент в эффективный механизм продвижения российской «мягкой силы» (более того, руководитель агентства по какой-то причине сторонится самого этого термина, указывает Рожин). Между тем международная обстановка накаляется все последние годы — и в распоряжении «заклятых друзей» России есть крайне эффективные средства продвижения своих интересов вроде того же Фонда Сороса или фонда NED (признаны иностранными агентами в России), или государственного USAID. В этих условиях нельзя ждать, пока руководство Россотрудничества соберется с мыслями и предложит эффективную модель продвижения российских интересов и помощи соотечественникам за рубежом. По мнению Бориса Рожина, в случае, если коренного перелома в работе ведомства не произойдет, Россотрудничество в 2021 году ждут «кадровые выводы» и новые реформы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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