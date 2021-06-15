Родителей могут пустить в школьные столовые для контроля качества

Президент России Владимир Путин обратил внимание на проблему с качеством питания в школах и детских садах страны.

На встрече с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым российский лидер заявил, что к проверке школьного питания стоит допустить родителей. Президент подчеркнул: важно организовать все соответствующим образом, чтобы требования СанПиН обязательно соблюдались.

«Родительские комитеты могут организовать эту работу», — отметил Путин.

Ранее о важности правильного родительского контроля за столовыми в учебных заведениях говорили в ходе круглого стола «Школьное питание: Ожидание и реальность», организованного «Российским институтом потребительских испытаний» (РИПИ).

Предложение президента России особенно актуально на фоне ситуации в Петербурге, где рынок школьного питания признан самым картелированным. Поставщики питания активно объединяются в картельные сговоры, чтобы получать госконтракты на выгодных условиях. Только за последние годы антимонопольщики выявили не менее пяти таких картелей.

Кроме того, по информации Петрогазеты , петербургский Роспотребнадзор тормозит развитие сферы школьного и дошкольного питания в городе. В СМИ обратили внимание на выборочные проверки поставщиков санинспекторами – отдельные крупные частные комбинаты РПН почему-то обходит стороной, а другие проверяются несколько раз в месяц.

Возможно, после заявления президента России поставщики питания, а также директора школ пойдут навстречу обеспокоенным родителям, которые хотят знать, как кормят их детей в школьных столовых. При этом контроль со стороны родителей поможет очистить рынок школьного питания от недобросовестных комбинатов, которые уделяют все внимание прибыли, а не качеству продукции.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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