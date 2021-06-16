Российских военных из Екатеринбурга тайно перебросили в Нагорный Карабах

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Российских военных из Екатеринбурга тайно перебросили в Нагорный Карабах
В России

Военнослужащие 32-го военного городка РФ были тайно переброшены на территорию Нагорного Карабаха для контроля за соблюдением условий перемирия. Ожидается, что российские военные будут патрулировать регион в качестве миротворцев не менее 6 месяцев, а также осуществлять социальные работы и оказывать гуманитарную помощь для нуждающихся. Об этом пишет «e1.ru».

Минобороны РФ не предоставило деталей данной операции, не подтвердив информацию о том, что несколько десятков военнослужащих РФ отправились в Нагорный Карабах с миротворческой миссией. По некоторым данным, бойцам полагается выплата в 500 тысяч рублей за 6 месяцев командировки – однако официального подтверждение от Минобороны РФ также не поступало.


Указывается, что российские миротворцы отправились в карабахский регион двумя спецбортами, которым вылетели из аэропорта Кольцово 19 и 21 мая. По предположению экспертов, комментарии от Минобороны РФ отсутствуют из-за секретности данной операции, в связи с чем детали миссии не разглашаются. Первые данные о том, что екатеринбургские военные могут быть направлены в карабахский регион, появились еще в марте 2021 года, однако командование ЦВО тогда также не подтвердило информацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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