Аналитик: Из-за страха сближения Анкары с Россией Турцию не исключают из НАТО

Причины разногласий между Турцией и другими членами Североатлантического Альянса всем очень хорошо известны. Самая громкая – решение Анкары закупить российские ЗРК С-400. В результате страна была исключена из программы истребителей F-35. Однако это далеко не единственная причина.

Напряженность между Турцией, США и НАТО остается высокой со времен начала противостояния с ИГИЛ (террористическая организация, деятельность в России запрещена).

Решение Эрдогана преследовать курдские вооруженные группировки за пределами Турции еще больше усложнило ситуацию, поскольку курдские боевики были важным союзником НАТО в их войне против воинствующих исламистов и Башара Асада.

И это далеко не полный список провинностей Анкары, пишет эксперт Даниэль Деме в своей статье на страницах издания rmx.news.

Провокации против Греции и Болгарии, гибридная война против Армении, недружественная риторика против Израиля – не только США, но и другие страны усомнились в том, необходим ли им такой союзник в лице Анкары.

Ситуацию усугубляет следующий факт. Основным условием членства в НАТО является приверженность демократическим ценностям во внутренних делах – Анкара в этом преуспела с точностью до наоборот.

«Расправа с внутренней оппозицией, студентами, несогласными государственными служащими, прессой и заключение в тюрьмы тысяч членов политической оппозиции привели Турцию к периферии политического ядра НАТО. Анкара находится в одном шаге от того, чтобы быть формально отстраненной от альянса, что может ускорить процесс выхода из НАТО», - пишет автор.

Тем не менее, не все потеряно для Турции. Аналитик допускает, что страна, как бы не подводила своих союзников, все же не будет исключена из состава НАТО в силу наличия двух козырей.

Первый – большой военный бюджет Турции и мощные вооруженные силы. Их было бы недостаточно, если бы не второй козырь.

«Альтернатива Байдена в регионе, если отношения с Турцией дойдут до критической точки, - это тесное сотрудничество Запада с Иорданией, союзником, который поддерживает прочные отношения не только с США, но и с другими партнерами по НАТО. Немецкие военно-воздушные силы уже переместили свои базы из Турции в Иорданию, и США вскоре могут последовать их примеру. На данный момент единственной причиной, удерживающей членов НАТО от такой окончательной эскалации, является опасение, что в случае изгнания Турция перейдет к более тесному союзу с Ираном и Россией», - резюмировал аналитик.

При этом он добавил, что последнее предупреждение прозвучало на прошедшем недавно саммите для Анкары. И суть его в том, что если Эрдоган снова пойдет в одиночку против интересов альянса, расставание Турции и ее западных союзников станет неизбежным даже при наличии таких козырей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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