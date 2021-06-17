Жители кузбасской деревни Мысково остались без воды

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Жители кузбасской деревни Мысково остались без воды
В России
Фото из открытых источников

Уроженец деревни пожаловался в социальных сетях региона на отсутствие воды в единственной колонки у ГРЭС. Уже несколько лет жители ездят в соседний посёлок за водой. 

Несколько лет назад на улице Трактовая поставили водоразборную колонку, однако должного напора воды местные жители так и не дождались.

Вместе с жалобой, мужчина прикрепил фото, на которых видно, что вода из колонки идет с очень слабым напором. При этом улица довольно протяженная, а больше взять воду местным жителям негде.

"Не все могут ездить в соседний посёлок за водой. Какие усилия приходится предпринимать пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья? Мы ждём в партию «Родина» жителей, которых волнует эта проблема. Вместе мы организуем коллективный сбор подписей в соответствующие инстанции для разрешения этой ситуации", — прокомментировал руководитель регионального отделения партии «Родина» в Кузбассе Артём Матвеев.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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