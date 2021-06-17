Пентагон: российские ядерные ракеты могут обойти существующие американские системы ПВО

В США пришли к выводу, что российские ядерные ракеты могут обойти существующие американские системы противовоздушной обороны.

В отчете аналитического центра RAND сообщается, что Северная Корея имеет на вооружении 50 ядерных боеголовок и может нарастить их количество до 200 до 2027 года. В КНДР также в ближайшие годы будет собрано десятки МБР и сотни баллистических ракет меньшего радиуса действия.

Генерал-майоры США Панч Моултон и Фрэнсис Махон заявляют, что США не готовы к отражению ракетного удара, что являет серьезную проблему с учетом растущей ядерной мощи потенциальных противников страны.

Новая многоуровневая система противоракетной обороны должна стать механизмом, который позволит надежно «сдерживать неприятеля, внушая ему систему и тревогу».

«Сегодня наша защита опирается на наземную систему противоракетной обороны на маршевом участке полета [МБР] (GMD) и на её 44 ракеты-перехватчика. Но перехватчики не в состоянии справиться с угрозами к 2027 году, когда ядерные ракеты на маршевых участках будут двигаться с более внушительными скоростями», - заявляют американские военные.

Решить проблему защиты страны военные предлагают путем развития перехватчиков NGI и наращивания их количества. Но также важно создать многоуровневую систему обороны. В частности, ставки следует сделать и на ракету SM-3 Block 2A, которая, по словам ее разработчиков, способна перехватывать МБР.

Чтобы выявлять существующие угрозы, генералы призывают запускать спутники слежения, которые не только отследят МБР, но также их можно будет использовать для управления огнем по запущенным ракетам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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