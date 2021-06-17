Западные СМИ: Путин троллил США и уехал из Женевы с победой

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Западные СМИ: Путин троллил США и уехал из Женевы с победой
Политика / В Мире

Встреча российской и американской стороны окончилась победой Владимира Путина – такой вывод сделали западные информационные агентства. Аналитики издания «Fox News» указали, что глава РФ «протролил» США фактом ареста участников штурма Капитолия, когда ему задали «неудобный» вопрос по Навальному. Об этом пишет «Взгляд.ру».

Несмотря на то, что в последний момент президент США Джо Байден отказался от личной аудиенции с президентом РФ Владимиром Путиным, именно российский лидер вышел победителем по результату саммита в Женеве.


«Путин получил возможность поставить на паузу ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном. Вероятнее всего, США теперь будут очень неохотно вводить новые санкции, поскольку президент РФ одержал впечатляющую дипломатическую победу», - указано в издании «Fox News».

При этом журнал «Time» отметил что саммит в Женеве предоставил Путину мировую арену для того, чтобы Россию стали воспринимать как главного соперника США.

«Саммит был организован так, чтобы уравнять двух лидеров и подчеркнуть глобальную мощь, которой они обладают. Россия показала, что хочет оставаться актуальной, и ее не стоит списывать со счетов. Поскольку ожидания от саммита были занижены, президенты после встречи вышли с приятным сюрпризом в виде прогресса по ряду вопросов», - указано в издании.

Западные эксперты также задались вопросом, готов ли Байден оказывать противостояние России на восточной границе НАТО, поскольку заподозрили американского лидера в наивности и нежелании «видеть реальность».

«Амбиции России в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в киберпространстве продолжают сталкиваться с интересами США. В ходе саммита Байден определенно не продемонстрировал на достаточном уровне, что США готовы дать твердый ответ», - резюмировали эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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