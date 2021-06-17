Западные СМИ: Путин троллил США и уехал из Женевы с победой

Пентагон США запланировал мега-провокационный проход эсминца 6 флота под Крымским мостом. Пентагон грозится превратить Черное море в «кипящий котёл»
Военнослужащие 32-го военного городка РФ были тайно переброшены на территорию Нагорного Карабаха для контроля за соблюдением условий перемирия.
В прошлом году в России началась вакцинация от коронавируса. В стране можно использовать для прививки три вакцины, но, как отмечают эксперты, у этих
Осенью в России могут повысить налоги для тех, кто имеет в собственности несколько объектов недвижимости. Об этом стало известно информационному
Российские военные завершают испытания истребителям МиГ-35, после чего он поступит в серийное производство. Планируется, что Минобороны РФ закупит по
СМИ сообщают о секретной встрече российской и сирийской военных делегаций на северо-востоке Латакии. По информации Baladi News, которое ссылается на
Правительственные войска Сирии после нападения на отделение государственной службы безопасности несколько дней назад направили военное подкрепление в
Профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова спрогнозировала дальнейшее поведение коронавирусной
Военные США сымитировали удары по двум ракетным батареям С-400 «Триумф» производства России. Об этом сообщает американский журнал Тhedrive.com . ЗРК
В США пришли к выводу, что российские ядерные ракеты могут обойти существующие американские системы противовоздушной обороны. В отчете аналитического
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