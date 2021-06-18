Washington Examiner: Байден стал орудием России по ослаблению Запада

В последние дни журналисты и политические эксперты только и делают, что обсуждают и анализируют прошедший 16 июня в Женеве саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Старший научный сотрудник Гудзоновского института и адъюнкт-профессор Института мировой политики Ребекка Хайнрихс на страницах издания Washington Examiner , которое традиционно симпатизирует республиканцам, пишет, что встреча двух лидеров является, по сути, лишь доказательством того, что глава Белого дома стал послушным орудием России в деле ослабления Запада.

«Ранее Байден называл Путина «убийцей» и заявлял, что у него нет «души», а затем отреагировал на резкие оскорбления и заявил о желании встрече. Затем его риторика изменилась. Байден уже называет Путина «умным», «жестким» и «достойным противником» и заявляет, что Россия, как и США, «великая держава», - напоминает автор.

Хайнрихс подчеркивает, что встреча в Женеве завершилась без разрешения конфликта интересов. Однако для Путина, по ее словам, это был несомненный успех и победа, добытая еще до начала саммита.

«Подчинение Путину по «Северному потоку - 2» не свидетельствует о том, что здесь используется изощренная дипломатия. Это свидетельство того, что Байден не будет твердо противостоять российскому президенту, а вместо этого попытается умиротворить его», - говорится в публикации.

Ребекка Хайнрихс указывает, что ранее многие СМИ писали о том, что Америку возглавил президент, который, по факту, стал орудием России, инструментом для того, чтобы ослабить страны Запада. И саммит показал, что они оказались правы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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