Washington Examiner: Байден стал орудием России по ослаблению Запада

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Washington Examiner: Байден стал орудием России по ослаблению Запада
Политика / В Мире

В последние дни журналисты и политические эксперты только и делают, что обсуждают и анализируют прошедший 16 июня в Женеве саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. 

Старший научный сотрудник Гудзоновского института и адъюнкт-профессор Института мировой политики Ребекка Хайнрихс на страницах издания Washington Examiner, которое традиционно симпатизирует республиканцам, пишет, что встреча двух лидеров является, по сути, лишь доказательством того, что глава Белого дома стал послушным орудием России в деле ослабления Запада.

«Ранее Байден называл Путина «убийцей» и заявлял, что у него нет «души», а затем отреагировал на резкие оскорбления и заявил о желании встрече. Затем его риторика изменилась. Байден уже называет Путина «умным», «жестким» и «достойным противником» и заявляет, что Россия, как и США, «великая держава», - напоминает автор.

Хайнрихс подчеркивает, что встреча в Женеве завершилась без разрешения конфликта интересов. Однако для Путина, по ее словам, это был несомненный успех и победа, добытая еще до начала саммита.

«Подчинение Путину по «Северному потоку - 2» не свидетельствует о том, что здесь используется изощренная дипломатия. Это свидетельство того, что Байден не будет твердо противостоять российскому президенту, а вместо этого попытается умиротворить его», - говорится в публикации.

Ребекка Хайнрихс указывает, что ранее многие СМИ писали о том, что Америку возглавил президент, который, по факту, стал орудием России, инструментом для того, чтобы ослабить страны Запада. И саммит показал, что они оказались правы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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