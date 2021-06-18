Языковой конгресс: неизвестное компания выиграла важный тендер Россотрудничества

Image 16+
Языковой конгресс: неизвестное компания выиграла важный тендер Россотрудничества
В России
Фото из открытых источников

В последнее время пресса проявляет все больше внимания к работе Россотрудничества. Объяснить это можно как отсутствием видимых успехов в деятельности ведомства, отвечающего за продвижение «мягкой силы» страны за рубежом, так и полной изолированностью организации. 

На данный момент, в результате исследования Счетной палаты РФ, федеральное агентство было признано одним из самых закрытых в стране учреждений, превосходящим по этому параметру даже ФСБ. 

При этом с приходом нового руководителя — журналиста и общественного деятеля Евгения Примакова — на сайте Россотрудничества перестали появляться даже отчеты за расходование бюджета. И это при условии, что организация ежегодно тратит от 4 до 9 млрд рублей государственных средств.

Перечень проводимых ведомством мероприятий даже нельзя посчитать масштабным, поскольку сейчас оно концентрируется скорее на незначительных выставках, конкурсах и иных акциях, направленных на «продвижении русской культуры за рубежом». Деятельность вроде гуманитарного сотрудничества и помощи соотечественникам в других странах при этом почему-то до сих пор является крайне незначительной. 

Одним из способов выяснить, куда Россотрудничество тратит свой бюджет, является знакомство с информацией о проводимых агентством тендеров на госконтракты. Общественность о них, впрочем, не оповещается, что вновь указывает на изолированность ведомства. 

Тем не менее данные об этом все же можно найти на Едином портале госзакупок, деятельность которого не зависит от воли Евгения Примакова. 

Так, сотрудники информационной системы предоставили СМИ информацию о том, что Россотрудничество планирует проведение Международного конгресса «Языковая политика стран СНГ», который пройдет в казахстанской Алма-Ате. 

Начальная стоимость этого тендера составляет 4,5 млн рублей. При этом отмечается, что потенциальный партнер — организация малого бизнеса — должна взять на себя обязанность по доставке 100 делегатов в Казахстан их десятка стран СНГ. Их необходимо разместить в гостиницах, обеспечить питанием и подготовить для гостей сувенирную продукцию. 

Учитывая стоимость сотни авиабилетов (особенно в условиях коронавирусных ограничений), а также требование размещения участников конгресса не далее, чем в километре от места проведения мероприятия, уложиться в эту сумму подрядчику может быть довольно непросто. 

При этом сомнительным кажутся и обозначенные сроки проведения конкурса: на подачу заявок было отведено лишь 8 дней, три из которых были фактически нерабочими. Тем не менее, на данный лот нашлось четверо претендентов. 

После первоначального отсева потенциальных партнеров были выбран «финалист», сумевший предложить ведомству существенную экономию бюджетных средств. 

Так, некий индивидуальный предприниматель Андрей Анатольевич Кашуба, запросил на реализацию госконтракта сумму, почти в четверть ниже первоначальной стоимости — 3 377 250 рублей.

На портале государственных закупок отмечается, что этот бизнесмен уже выбран победителем тендера. Хоть контракт с ним еще не подписан, теперь появилась возможность узнать, с кем намерено работать Россотрудничество. 

Так, из информации в открытом доступе становится известно, что Кашуба впервые зарегистрировался как ИП еще в 1999 году. Через шесть лет его организация была ликвидирована, однако еще до этого — в 2004 году — он зарегистрировал ООО «Вайтвэб», ОКВЭД которого классифицирует деятельность фирмы как «маркетинговые исследования» и «производство фильмов». При этом уставной капитал организации указан весьма незначительный — 10 тысяч рублей, что весьма популярно у разного рода фирм-однодневок. 

Это ООО, впрочем, просуществовало до 2016 года, а еще через несколько лет Андрей Кашуба завел новое ИП, которое все еще является действующим микропредприятием даже без конкретного адреса. 

Хоть основным полем деятельности организации официально является «производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ», предприниматель указал в документах свою готовность к реализации проектов по 83 направлениям. Это и реклама, и упаковка товаров, и торговля. Особо любопытными можно считать «физкультурно-оздоровительную деятельность» и «разведение прочих животных».

Претендуя на тендер Россотрудничества, будучи специалистом весьма широкого профиля, Кашуба использует область «деятельности туристических агентств». Впрочем, имеет ли он реальную квалификацию в этом вопросе — не ясно. Ни одна из организаций этого предпринимателя не имеет за плечами такого опыта. 

Тем не менее комиссия Агентства сочла этого претендента полностью соответствующим требованиям организации. И это при условии, что о многочисленных организациях Андрея Кашубы нет информации в Сети. 

Таким образом, Россотрудничество в очередной раз намерено заключить договор с непроверенной, никому не известной фирмой без соответствующей репутации и опыта. И это при условии, что Международный конгресс «Языковая политика стран СНГ» все же является весьма важным мероприятием. На нем представители стран ближнего зарубежья будут обсуждать, каким именно путем будет может развиваться язык, распространение которого все же укладывается в зону «мягкой силы» страны. 

Агентство Примакова, вероятно, не придает этому мероприятию большого значения, раз поручает его организацию неизвестному бизнесмену.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Осташко рассказал, когда начнут изучать информацию с носителей ФБК

Сегодня, 15:15

Языковой конгресс: неизвестное компания выиграла важный тендер Россотрудничества

Сегодня, 14:45

«Локдаун не поможет»: почему в российских ковидных госпиталях станет больше тяжелых пациентов

Вчера, 23:15

Жители кузбасской деревни Мысково остались без воды

Вчера, 13:35

Российских военных из Екатеринбурга тайно перебросили в Нагорный Карабах

16-06-2021, 12:40

Родителей могут пустить в школьные столовые для контроля качества

15-06-2021, 20:05

Россотрудничество работает вхолостую несмотря на обещанные реформы

15-06-2021, 10:55

Российских пенсионеров предупредили: популярную подработку скоро прикроют

15-06-2021, 08:20

«Африка нуждается в нашей помощи»: Андрей Кормухин объяснил сюжет фильма «Турист»

14-06-2021, 18:15

Публицист Зеленин о фильме «Турист»: русскому зрителю нравится африканская романтика

14-06-2021, 00:20

Экс-советник Путина Глазьев обвинил Центробанк в сотрудничестве с США

13-06-2021, 21:55

Почему коронавирус COVID-19 не уходит из России после начала вакцинации

11-06-2021, 19:15

Россия не допустит вступления Украины в НАТО и захвата Белоруссии

11-06-2021, 14:10

Количество обращений за выплатами пенсионных накоплений россиян сократилось почти вдвое

11-06-2021, 09:30

Евгений Пригожин подал иск к сотрудникам «Эха Москвы»

11-06-2021, 08:35

Депутат Госдумы Смолин объяснил, зачем нужно снизить пенсионный возраст

10-06-2021, 17:20

Техника ФБК досталась главреду PolitRussia Руслану Осташко

10-06-2021, 14:10

Турцию могут надолго закрыть для российских туристов

10-06-2021, 00:10

Востоковед Долгов не исключил продолжения фильма «Турист»

9-06-2021, 19:15

Россотрудничество стало одним из самых закрытых ведомство России в 2021 году

9-06-2021, 15:05

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Пентагон США готовит мега-провокационный проход эсминца 6 флота под Крымским мостом
  • 16-06-2021, 18:05

Пентагон США готовит мега-провокационный проход эсминца 6 флота под Крымским мостом

Пентагон США запланировал мега-провокационный проход эсминца 6 флота под Крымским мостом. Пентагон грозится превратить Черное море в «кипящий котёл»

Западные СМИ: Путин троллил США и уехал из Женевы с победой
  • Вчера, 21:30

Западные СМИ: Путин троллил США и уехал из Женевы с победой

Встреча российской и американской стороны окончилась победой Владимира Путина – такой вывод сделали западные информационные агентства. Аналитики

Российских военных из Екатеринбурга тайно перебросили в Нагорный Карабах
  • 16-06-2021, 12:40

Российских военных из Екатеринбурга тайно перебросили в Нагорный Карабах

Военнослужащие 32-го военного городка РФ были тайно переброшены на территорию Нагорного Карабаха для контроля за соблюдением условий перемирия.

«Локдаун не поможет»: почему в российских ковидных госпиталях станет больше тяжелых пациентов
  • Вчера, 23:15

«Локдаун не поможет»: почему в российских ковидных госпиталях станет больше тяжелых пациентов

Российские специалисты рассказали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России. Об этом сообщает «e1.ru». В ряде российских регионов

Кому нельзя делать прививку от коронавируса COVID-19: противопоказания российских вакцин
  • Вчера, 12:00

Кому нельзя делать прививку от коронавируса COVID-19: противопоказания российских вакцин

В прошлом году в России началась вакцинация от коронавируса. В стране можно использовать для прививки три вакцины, но, как отмечают эксперты, у этих

Defence24: Состояние российских истребителей МиГ-29 не позволяет им перехватывать авиацию НАТО
  • Вчера, 09:05

Defence24: Состояние российских истребителей МиГ-29 не позволяет им перехватывать авиацию НАТО

Российские военные завершают испытания истребителям МиГ-35, после чего он поступит в серийное производство. Планируется, что Минобороны РФ закупит по

Новости партнеров
Новости партнеров
Сирия вводит военное подкрепление на севере Даръа
  • 15-06-2021, 21:55

Сирия вводит военное подкрепление на севере Даръа

Правительственные войска Сирии после нападения на отделение государственной службы безопасности несколько дней назад направили военное подкрепление в

Биолог рассказала, почему коронавирус COVID-19 снова бьет рекорды и что ждет заболевших
  • 15-06-2021, 17:30

Биолог рассказала, почему коронавирус COVID-19 снова бьет рекорды и что ждет заболевших

Профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова спрогнозировала дальнейшее поведение коронавирусной

Пентагон: российские ядерные ракеты могут обойти существующие американские системы ПВО
  • Вчера, 14:40

Пентагон: российские ядерные ракеты могут обойти существующие американские системы ПВО

В США пришли к выводу, что российские ядерные ракеты могут обойти существующие американские системы противовоздушной обороны. В отчете аналитического

Российские военные учения близ побережья Гавайев испугали американцев
  • 16-06-2021, 09:30

Российские военные учения близ побережья Гавайев испугали американцев

Российские военные учения близ побережья Гавайев испугали американцев. Пресса США наперебой рассказывает о том, что в минувшие выходные из Гонолулу