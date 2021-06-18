Языковой конгресс: неизвестное компания выиграла важный тендер Россотрудничества

В последнее время пресса проявляет все больше внимания к работе Россотрудничества. Объяснить это можно как отсутствием видимых успехов в деятельности ведомства, отвечающего за продвижение «мягкой силы» страны за рубежом, так и полной изолированностью организации.

На данный момент, в результате исследования Счетной палаты РФ, федеральное агентство было признано одним из самых закрытых в стране учреждений, превосходящим по этому параметру даже ФСБ.

При этом с приходом нового руководителя — журналиста и общественного деятеля Евгения Примакова — на сайте Россотрудничества перестали появляться даже отчеты за расходование бюджета. И это при условии, что организация ежегодно тратит от 4 до 9 млрд рублей государственных средств.

Перечень проводимых ведомством мероприятий даже нельзя посчитать масштабным, поскольку сейчас оно концентрируется скорее на незначительных выставках, конкурсах и иных акциях, направленных на «продвижении русской культуры за рубежом». Деятельность вроде гуманитарного сотрудничества и помощи соотечественникам в других странах при этом почему-то до сих пор является крайне незначительной.

Одним из способов выяснить, куда Россотрудничество тратит свой бюджет, является знакомство с информацией о проводимых агентством тендеров на госконтракты. Общественность о них, впрочем, не оповещается, что вновь указывает на изолированность ведомства.

Тем не менее данные об этом все же можно найти на Едином портале госзакупок, деятельность которого не зависит от воли Евгения Примакова.

Так, сотрудники информационной системы предоставили СМИ информацию о том, что Россотрудничество планирует проведение Международного конгресса «Языковая политика стран СНГ», который пройдет в казахстанской Алма-Ате.

Начальная стоимость этого тендера составляет 4,5 млн рублей. При этом отмечается, что потенциальный партнер — организация малого бизнеса — должна взять на себя обязанность по доставке 100 делегатов в Казахстан их десятка стран СНГ. Их необходимо разместить в гостиницах, обеспечить питанием и подготовить для гостей сувенирную продукцию.

Учитывая стоимость сотни авиабилетов (особенно в условиях коронавирусных ограничений), а также требование размещения участников конгресса не далее, чем в километре от места проведения мероприятия, уложиться в эту сумму подрядчику может быть довольно непросто.

При этом сомнительным кажутся и обозначенные сроки проведения конкурса: на подачу заявок было отведено лишь 8 дней, три из которых были фактически нерабочими. Тем не менее, на данный лот нашлось четверо претендентов.

После первоначального отсева потенциальных партнеров были выбран «финалист», сумевший предложить ведомству существенную экономию бюджетных средств.

Так, некий индивидуальный предприниматель Андрей Анатольевич Кашуба, запросил на реализацию госконтракта сумму, почти в четверть ниже первоначальной стоимости — 3 377 250 рублей.

На портале государственных закупок отмечается, что этот бизнесмен уже выбран победителем тендера. Хоть контракт с ним еще не подписан, теперь появилась возможность узнать, с кем намерено работать Россотрудничество.

Так, из информации в открытом доступе становится известно, что Кашуба впервые зарегистрировался как ИП еще в 1999 году. Через шесть лет его организация была ликвидирована, однако еще до этого — в 2004 году — он зарегистрировал ООО «Вайтвэб», ОКВЭД которого классифицирует деятельность фирмы как «маркетинговые исследования» и «производство фильмов». При этом уставной капитал организации указан весьма незначительный — 10 тысяч рублей, что весьма популярно у разного рода фирм-однодневок.

Это ООО, впрочем, просуществовало до 2016 года, а еще через несколько лет Андрей Кашуба завел новое ИП, которое все еще является действующим микропредприятием даже без конкретного адреса.

Хоть основным полем деятельности организации официально является «производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ», предприниматель указал в документах свою готовность к реализации проектов по 83 направлениям. Это и реклама, и упаковка товаров, и торговля. Особо любопытными можно считать «физкультурно-оздоровительную деятельность» и «разведение прочих животных».

Претендуя на тендер Россотрудничества, будучи специалистом весьма широкого профиля, Кашуба использует область «деятельности туристических агентств». Впрочем, имеет ли он реальную квалификацию в этом вопросе — не ясно. Ни одна из организаций этого предпринимателя не имеет за плечами такого опыта.

Тем не менее комиссия Агентства сочла этого претендента полностью соответствующим требованиям организации. И это при условии, что о многочисленных организациях Андрея Кашубы нет информации в Сети.

Таким образом, Россотрудничество в очередной раз намерено заключить договор с непроверенной, никому не известной фирмой без соответствующей репутации и опыта. И это при условии, что Международный конгресс «Языковая политика стран СНГ» все же является весьма важным мероприятием. На нем представители стран ближнего зарубежья будут обсуждать, каким именно путем будет может развиваться язык, распространение которого все же укладывается в зону «мягкой силы» страны.

Агентство Примакова, вероятно, не придает этому мероприятию большого значения, раз поручает его организацию неизвестному бизнесмену.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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