Польские политики, журналисты и общественные деятели убедили себя в неотвратимости «вторжения» России и предательстве Запада, пишет Mysl Polska. Обозреватель Ян Энгельгард вынужден констатировать, что эти люди живут прошлым и во всех событиях видят сговор некоторых стран или заговоров против интересов Варшавы.

«По ночам им снится мрачный сценарий, а как только появляется перспектива какой-то осторожной перезагрузки в отношениях между Вашингтоном и Москвой, они начинают бить тревогу, пугая польскую общественность «западным предательством» и «московским вторжением», — сказано в публикации в переводе ИноСМИ.

При этом в подобных выступлениях искренних убеждений крайне мало, но много проплаченных слов и проявлений настоящей глупости.

Энгельгард обращает внимание на то, что разговоров о вторжении и предательстве стало на порядок больше после женевского саммита Путина и Байдена.

Польский политикум охвачен паранойей. Правящая партия столкнулась с обвинениями в том, что она «прокремлевская». Оппозиции тоже несладко - ее называют «пронемецкой».

О нормальной внешней политике и речи быть не может.

«Польский невроз послужил источником обвинений в адрес США, которым объяснили, что они ведут себя крайне глупо. Беседовать с Путиным? Какая детская наивность!» — восклицает автор.

По его убеждению, складывается впечатление, будто на улице август 1939 года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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