Осташко рассказал, когда начнут изучать информацию с носителей ФБК

Журналист Руслан Осташко запускает проект «Охотники за правдой», в рамках которого будет проведен анализ информации, содержащейся на ноутбуках и других гаджетах ФБК (признан иноагентом, внесен в реестр экстремистских организаций). Об этом главный редактор издания PolitRussia сообщил через YouTube-канал. Запустить проект рассчитывают через две-три недели.

По словам Осташко, после того, как в распоряжение издания попала техника сотрудников ФБК, к ним в редакцию начали поступать обращения от пользователей с предложениями помочь в анализе данных. Именно отклик со стороны россиян стал причиной запуска нового проекта.

Главред PolitRussia рассказал, что для проекта «Охотники за правдой» редакция издания ищет независимых специалистов, готовых оказать содействие в изучении информации с электронных носителей ФБК. Он отметил, что сотрудники нового проекта будут работать в отдельном офисе, а за их деятельностью будет установлено постоянное видеонаблюдение, чтобы удостовериться в честности проводимого анализа могли любые СМИ.

«Мы будем собирать команду в двух направлениях: технические специалисты, которые будут заниматься восстановлением данных с носителей и анализом оборудования, и аналитики, которые будут изучать и анализировать полученную информацию, совмещая ее с другой информацией о деятельности ФБК и Навального, которая была обнародована ранее и, возможно, будет обнародована в процессе работы над нашим проектом», – заявил журналист.

Напомним, 9 июня стало известно, что Руслан Осташко выкупил технику ФБК, изъятую судебными приставами в ходе обыска офиса организации. По словам главреда PolitRussia, в ноутбуках и на других электронных носителях может содержаться ценная информация о работе ФБК и других структур Алексея Навального.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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