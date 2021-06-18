Конференция «Родительский контроль за качеством школьного питания» состоится в августе

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Конференция «Родительский контроль за качеством школьного питания» состоится в августе
В России
Фото из открытых источников

В августе в Саранске состоится Всероссийская конференция «Родительский контроль за качеством школьного питания», на которой планируется обсудить проблемы с едой в детских учреждениях, а также выработать для всех регионов методики родительского контроля.

15 июня во время встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым президент РФ Владимир Путин потребовал допустить родительские комитеты до проверок школьных пищеблоков.

Врио главы Республики Мордовия Артем Здунов возглавил рабочую группу комиссии Госсовета РФ по вопросам школьного питания. В рамках первого заседания 11 июня глава республики отметил, что самая главная задача – обеспечение качества продукции в школах и детских садах.

Родители давно сетуют на невозможность контролировать поставщиков питания и следить за тем, как и чем кормят их детей. Особенно их возмущают строгие правила, разработанные Минпросвещения. Прежде чем попасть в школу или детсад, им нужно получить массу справок о прививках, медкнижку и сдать тест на коронавирус. Сейчас регламент под давлением общественности отправлен на доработку.

Примечательно, что позицию министерства защищают и повара некоторых частных комбинатов в Санкт-Петербурге, ссылаясь на то, что у них есть все справки и сделаны прививки. Однако проверки говорят об обратном. Например, среди работников ООО «Северная Столица» встречаются антипрививочники, письменно отказавшиеся от вакцинации.

Сотрудники пищевых комбинатов защищают своих работодателей по самым разным поводам. Например, работники «Альфа-Провианта», если верить интернет-изданиям, не так давно попытались переложить ответственность за испорченные груши на родителей.

Впрочем, некоторым сотрудникам не безразлично здоровье детей. Бывший экспедитор АО «Артис-Детское питание» даже обратился в МВД, рассказав о различных нарушениях. А бывший повар «Артиса» рассказал о том, что происходит в пищеблоках.

На сегодняшний день у родителей недостаточно знаний о своих правах в плане надзора за школьным питанием, но регламент, который может быть разработан на всероссийской конференции в Саранске, должен помочь изменить сложившуюся ситуацию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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