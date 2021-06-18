Конференция «Родительский контроль за качеством школьного питания» состоится в августе

Пентагон США запланировал мега-провокационный проход эсминца 6 флота под Крымским мостом. Пентагон грозится превратить Черное море в «кипящий котёл»
Встреча российской и американской стороны окончилась победой Владимира Путина – такой вывод сделали западные информационные агентства. Аналитики
Военнослужащие 32-го военного городка РФ были тайно переброшены на территорию Нагорного Карабаха для контроля за соблюдением условий перемирия.
Российские специалисты рассказали, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в России. Об этом сообщает «e1.ru». В ряде российских регионов
В прошлом году в России началась вакцинация от коронавируса. В стране можно использовать для прививки три вакцины, но, как отмечают эксперты, у этих
Российские военные завершают испытания истребителям МиГ-35, после чего он поступит в серийное производство. Планируется, что Минобороны РФ закупит по
Правительственные войска Сирии после нападения на отделение государственной службы безопасности несколько дней назад направили военное подкрепление в
Профессор американской Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова спрогнозировала дальнейшее поведение коронавирусной
В США пришли к выводу, что российские ядерные ракеты могут обойти существующие американские системы противовоздушной обороны. В отчете аналитического
Российские военные учения близ побережья Гавайев испугали американцев. Пресса США наперебой рассказывает о том, что в минувшие выходные из Гонолулу
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