Американский генерал: Пентагон преуменьшает масштабы пропажи оружия

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Американский генерал: Пентагон преуменьшает масштабы пропажи оружия
Политика / В Мире

Американский генерал, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли был шокирован от числа потерянного оружия, опубликованного в статье издания Associated Press. По его словам, в служебных отчетах цифра гораздо меньше. 

«Не скажу, что это ноль, но цифра значительно меньше, чем они заявляют», - отметил генерал.

Авторы издания Associated Press заявили, что вооруженные силы США утратили не меньше 1900 единиц военной техники, среди которой числятся как пистолеты и винтовки, так и пулеметы, гранатометы и минометы.


При этом обозреватели добавили, что некоторое из утраченного оружия спустя время было замечено в криминальных хрониках как орудие совершения преступлений.

В связи с этим Марк Милли призвал каждый род американских войск проверить все списки единиц оружия, находящихся на вооружении или хранении, а после отправить эти цифры Конгрессу США. Генерал подчеркнул, что в Пентагоне крайне серьезно относятся к безопасности своей техники и тщательно расследуются все случаи ее исчезновения.

Однако стоит подчеркнуть, что такая серьезная цифра утраченного оружия требует не только масштабных проверок в вооруженных силах, но и пересмотра организации учета и хранения всей боевой техники.

Существует предположение, что американские военные, имея доступ к оружию, могут заниматься его торговлей.

Безусловно, кражи и потери огнестрельного оружия происходят во многих мировых армиях, однако США позиционируют себя как обладатели самой организованной и сильной армии. Как видим, эти заявления не соответствуют действительности.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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