Если вакцина может усилить заболевание COVID-19, то в РФ может быть бунт

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Если вакцина может усилить заболевание COVID-19, то в РФ может быть бунт
В России

О том, что вакцинация может быть причиной усиления COVID-19, заявил в аналитической статье «О новом штамме, или Стиль эпохи коронавируса — 3» автор издания «Суть времени» Иван Мягков.

В публикации он утверждает, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией, которые трудно поддаются лечению, могут быть объяснены иммунной реакцией на вирус в организме. Такие случаи уже были зафиксированы в России, передает ИА Красная Весна.

Неделей ранее главврач Коммунарки Денис Проценко рассказал о мутации коронавируса, которая трудно поддается лечению.


Комментируя информацию о сложно поддающихся случаях COVID-19, Мягков отметил, что некоторые прививки вызывают у организма реакции, которые называют «антителозависимое усиление инфекции».

Эта проблема известна разработчикам вакцин от ВИЧ. Они остановили создание такой вакцины поскольку вакцина вызывала обратный эффект. Это произошло и при создании вакцин от SARS-CoV-1 и MERS-CoV. Поэтому аналогичная ситуация возможна и при вакцинации от SARS-CoV-2, провоцирующего COVID-19.

Эксперт заявил о недостаточности испытаний вакцины, поскольку, по его словам, у создателей не было достаточно времени, чтобы протестировать вакцину.

Чтобы проверить, не стала ли вакцинация причиной тяжелого течения болезни, Мягков рекомендует уточнить, не у вакцинированных ли пациентов развились новые формы реакций. Важно выяснить, сколько всего таких реакций было.

Ведь если окажется, что вакцинация может провоцировать сложное течение коронавируса, то принудительное ее проведение может спровоцировать не только медицинскую проблему, но и стать причиной бунта граждан.

«Одно дело, если процент реакций по усилению инфекции после вакцинации ничтожен. Но если он даже мал, но не ничтожен, то в случае вакцинации миллионов граждан количество опасных реакций может быть достаточным, чтобы вызвать массовые возмущения», - уверен Мягков.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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