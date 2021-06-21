В России проведут повторную вакцинацию для борьбы с индийским штаммом коронавируса

Минздрав намерен ввести программу ревакцинации населения в условиях критической эпидемиологической ситуации — отмечается, что индийский штамм, который признан гораздо опаснее британского типа, распространяется по территории России огромными темпами. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ученые определили, что из-за активного распространения индийского штамма вируса, даже привитые несколько месяцев назад граждане могут опять заразиться коронавирусом — опасность сохраняется и для людей, которые выработали иммунный ответ в результате болезни. Департамент здравоохранения Москвы указал, что в условиях значительного ухудшения эпидемиологической картины, в кратчайшие сроки будет подготовлена и внедрена программа ревакцинации граждан — ведь с течением времени иммунный ответ, выработанный после прививки, начинает терять свои свойства.

«Заразиться ковидом можно и после прививки, однако риск среднетяжелого и тяжелого течения заболевания снижается в 14 раз. Мы должны обеспечить вакцинами не только граждан, которые проходят эту процедуру впервые, но и тех, кто уже вакцинировался или переболел раннее. Выработанный у таких людей иммунитет может быть подавлен агрессивным поведением индийского штамма», - указали в департаменте здравоохранения Москвы.

Предполагается, что для процедуры ревакцинации могут быть обустроены отдельные пункты, которые будут работать без перерыва и выходных.

«Индийский штамм сейчас фиксируется у 95% заболевших. Он быстрее заражает, быстрее проникает в организм, и уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, должен быть в два раза выше по сравнению с уханьским. Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку», - прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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