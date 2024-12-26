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Чтоб похмелье было мягким: врач назвала продукт, который необходимо съесть перед новогодним застольем

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Чтоб похмелье было мягким: врач назвала продукт, который необходимо съесть перед новогодним застольем
Здоровье
Фото из открытых источников

Избежать тяжелого похмелья после алкогольных возлияний в новогоднюю ночь можно, если перед застольем съесть один полезный продукт. Советом поделилась доктор интенсивной терапии Нина Чандрасекаран.

Избежать похмелья вряд ли получится, но смягчить его проявление можно

Врач рекомендует людям, которые собираются пить алкоголь, употребить незадолго до застолья молочный напиток. Но еще лучше подойдет сыр.

«Если вы планируете весело погулять, то, съев несколько ломтиков сыра перед тем, как начать пить спиртное, вы можете существенно облегчить похмелье»,- говорит доктор.

Она объяснила: все дело в том, что продукт богат не только белками, но также жирами и сложными углеводами. Они как бы обволакивают желудок, формируя защитную пленку, в результате чего уменьшается всасывание алкоголя в кровь.
Сыр также помогает организму не растратить витамин В и кальций, которые выводятся, если переусердствовать со спиртным.

Информационное агентство «Informing»

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