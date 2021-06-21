Полковник ВСУ Жданов: НАТО может развернуть ракеты в Днепре или Харькове

Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов заявил о том, что НАТО может развернуть свои ракеты в Днепре или Харькове.

Это, по его словам, произойдет, если между Российской Федерацией и НАТО усилится кризис.

Жданов подчеркнул, что США «не согласятся отдать Украину под юрисдикцию России», поскольку Вашингтон и далее планирует использовать ее в качестве одного из рычагов давления на Москву.

Поэтому в случае кризиса между РФ и НАТО, альянс может перебросить на украинскую территорию свои ракеты. Наиболее вероятными стартовыми позициями, по его мнению, является Днепр и Харьков, куда ракеты будут доставлены самолетами из Европы.

Отметим, Киев заявляет о том, что стремится войти в НАТО и ожидает, что членство в альянсе поможет решить Украине существующие территориальные конфликты. При этом Москва выступает категорически против расширения НАТО на восток и не поддерживает Украину в ее стремлении войти в западный военный блок.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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