Полковник ВСУ Жданов: НАТО может развернуть ракеты в Днепре или Харькове

О том, что вакцинация может быть причиной усиления COVID-19, заявил в аналитической статье «О новом штамме, или Стиль эпохи коронавируса — 3» автор
Главный терапевт Минздрава, директор медицинского цента терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина объяснила россиянам, как получить справку
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В США обеспокоены из-за новостей о создании российским концерном «Калашников» боевых беспилотников «КУБ-БЛА». Аналитики The National Interest (NI)
Жесткая реакция России на иностранные провокации произвела фурор на международной арене. Так о прошедших недавно учениях Северного флота РФ
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Американский генерал, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли был шокирован от числа потерянного оружия,
Вслед за московским регионом в Ленинградской области введена обязательная вакцинация сотрудников общепита, торговли и сферы услуг. Однако если власти
На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в России и с учетом введения инициативы принудительной вакцинации, россияне могут остаться без работы
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