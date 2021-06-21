Минздрав планирует ввести новые лекарства против коронавируса COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в связи с появлением новых агрессивных штаммов коронавируса специалисты разрабатывают новые тактики лечения инфекции и ведения пациентов. Уточняется, что будут введены новые лекарственные препараты. Об этом сообщает «ТАСС».

Напомним, что по России сегодня стремительно распространяется индийский штамм коронавируса «Дельта». Его коварство заключается в том, что он не поддается стандартному лечению. В связи с этим медики вынуждены искать новые методы терапии.

«Новый коронавирус отличается особенностями лечения. Сейчас мы параллельно разрабатываем изменения схем ведения пациентов. Все это делается в постоянном режиме. Кроме того, рассматриваются новые лекарственные препараты. Их понемногу регистрируют в списки доступных лекарств для лечения коронавируса. Все это дает возможность системе здравоохранения управлять сложившейся ситуацией», - объяснил Мурашко.

Также глава Минздрава сообщил, что на данный момент около 470 жителей РФ находятся под наблюдением врачей в связи с коронавирусом или подозрением на него.

Напомним, что за весь период пандемии коронавируса в России было зафиксировано около 5,3 миллионов случаев заражения. Из них выздоровели 4,8 миллиона граждан, а умерли – 130 тысяч.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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