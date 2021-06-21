NetEase: Союз с Беларусью и Сербией обеспечит России победу в войне с США

Как известно, отношения между Россией и Западом в последнее время сильно накалились. Некоторые эксперты считают, что если ситуация ухудшится, то вооруженного противостояния избежать не удастся. В случае военного конфликта между Россией и Соединенными Штатами на помощь Москве придут Белоруссия и Сербия, которые обладают ядерным оружием. Как отмечает китайский портал NetEase, Белоруссия является важным союзником Москвы. А Сербия выполняет функцию плацдарма Москвы на Балканах, благодаря чему Россия имеет «выход вглубь Европы».



В условиях вооруженного конфликта, который может произойти, Минск и Белград помогут Москве сокрушить Америку, пишет издание. Также не стоит сбрасывать со счетов ядерный арсенал самой России, сказано в публикации NetEase.

Ранее издание Jinriwabao дало прогноз, по которому в случае военного противостояния Москва сможет за 10 минут уничтожить 14 европейских столиц, пустив в ход новую модификацию ракет «Искандер».

Как отмечают китайцы, сегодня активность Вашингтона, который готов нанести сокрушительный удар, сдерживается растущей военной мощью Москвы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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