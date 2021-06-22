Россия против COVID-19: справка о вакцинации становится самым расхожим документом

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Россия против COVID-19: справка о вакцинации становится самым расхожим документом
Здоровье / В России

В России продолжает распространяться индийский штамм коронавируса. В связи с этим Минздрав призвал вакцинироваться переболевшим и ранее прививавшимся гражданам уже через 6 месяцев. Об этом сообщает «Smotrim».

Стремительный скачок заболеваемости коронавирусом произошел в Забайкалье. Количество инфицированных за неделю выросло почти на 90%. Все реанимации региона забиты.

«Мы достали все запасы оборудования, которые у нас имелись», - сообщил анестезиолог Минздрава Забайкальского края Константин Шаповалов.

В Москве дела обстоят еще хуже. Число заболевших сегодня достигло своего рекорда – 1811 человек. Уровень госпитализаций за 3 недели вырос почти в 2 раза.

«Госпитализаций в день около тысячи человек. А на ИВЛ где-то 350 человек. Это рекорд», - рассказывает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В связи с этим Минздрав рекомендует всех привитым и переболевшим гражданам вакцинироваться уже через 6 месяцев. Наиболее устойчивая к новым мутациям вакцина скоро выйдет в оборот. Речь идет о препарате «Спутник Лайт», которая наиболее благоприятна для ревакцинации.

Особенность индийского штамма коронавируса в том, что пневмония наступает гораздо быстрее, а состояние улучшается медленнее. В стационарах люди проводят вместо 2 недель более месяца.

Кроме того, дельта-вирус все больше поражает молодые организмы. В лагере «Артек» было выявлено 12 детей с подтвержденным коронавирусом.

«Состоянию детей ничего не угрожает. Мы контролируем ситуацию. По всем данным, заболевание протекает в легкой форме», - рассказал директор лагеря Константин Федоренко.

Рост госпитализаций наблюдается и на Крымском полуострове. С 26 июля в гостиницы Севастополя будут заселять лишь при наличии справки о вакцинации. Отрицательный результат ПЦР-теста не подойдет. А в Нижнем Новгороде без сертификата о вакцинации или ПЦР-теста граждан не пускают в ЗАГС.

В Ивановской области были организованы блок-посты, проехать через которые можно при предъявлении того же набора документов. В Великом Новгороде сотрудников принуждают к вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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