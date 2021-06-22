Медики рассказали, какие риски для здоровья таит в себе цвет глаз человека

О том, что вакцинация может быть причиной усиления COVID-19, заявил в аналитической статье «О новом штамме, или Стиль эпохи коронавируса — 3» автор
Перечень побочных эффектов препаратов «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» предоставили российские специалисты. Известно, что обе эти вакцины являются
Китайские аналитики рассказали об ошибках британских военных, которые отправили свою авианосную группу в район, контролируемый Россией. Речь идет об
Жесткая реакция России на иностранные провокации произвела фурор на международной арене. Так о прошедших недавно учениях Северного флота РФ
Ни одна вакцина в мире не дает 100-процентную гарантию того, что человек, который привился, не заразится коронавирусом. Однако разработчики не устают
На фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в России и с учетом введения инициативы принудительной вакцинации, россияне могут остаться без работы
Вслед за московским регионом в Ленинградской области введена обязательная вакцинация сотрудников общепита, торговли и сферы услуг. Однако если власти
Как известно, отношения между Россией и Западом в последнее время сильно накалились. Некоторые эксперты считают, что если ситуация ухудшится, то
Армия США в ходе маневров Baltops 2021 «проверила» на системах ПВО России свой новый самолет разведки и целеуказания Challenger 650 Artemis. Об этом,
Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов заявил о том, что НАТО может развернуть свои ракеты в Днепре или Харькове. Это, по его
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