Медики рассказали, какие риски для здоровья таит в себе цвет глаз человека

Цвет глаз может предупреждать о риске развития определенных состояний и заболеваний. Специалисты призывают помнить о них, чтобы вовремя распознать опасность.

Наблюдения врачей показывают, что люди с голубыми глазами подвержены большему риску развития меланомы - одного из самых агрессивных видов рака кожи. Поэтому им особенно тщательно надо защищать свои кожные покровы. Согласно исследованию 2001 года, результаты которого были опубликованы в журнале «Личность и индивидуальные различия», люди со светлыми глазами также подвергаются большему риску развития алкогольной зависимости. Темноглазые же более уязвимы перед наркотиками и психоактивными веществами.

В исследовании, представленном Американским обществом боли в 2014 году, ученые выяснили, что женщины со светлыми глазами лучше переносят боль во время и после родов. Темноглазые более беспокойны, их одолевают различные страхи. Людям со светлыми глазами по мере старения организма стоит быть особенно наблюдательными, поскольку возрастным заболеваниям они также подвержены более, чем темноглазые.

Согласно информации в Prevention, у них вдвое выше риск развития возрастной дегенерации желтого пятна - основной причиной потери зрения у людей старше 60 лет. В то же время австралийские исследователи выяснили, что у кареглазых вдвое выше риск развития еще одного серьезного заболевания - катаракты.

Кареглазые люди реже страдают потерей слуха, ученые предполагают, что причина этого в том, что во внутреннем ухе у них больше меланина. Этот пигмент защищает нашу кожу, волосы и глаза от вредного воздействия окружающей среды, а также защищает уши.

Люди с голубыми и синими глазами почти никогда не болеют витилиго. Защиту от заболевания обеспечивают гены, ответственные за цвет глаз, передает телеканал Newsmax.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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