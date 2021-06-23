Герой России Липовой: странам НАТО следует быть осторожнее

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой прокомментировал инцидент с нарушением границы РФ британским эсминцем Defender в районе Крыма. Он предупредил, что ожидает страны НАТО, если они и дальше будут продолжать провокации в отношении Москвы. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Поведение Королевского военно-морского флота Великобритании эксперт назвал «наглым и беспринципным вторжением в чужие территориальные воды».

«Что они пытаются доказать? И кому? Они действительно надеялись, что Россия никак не отреагирует на подобную выходку и не пожалели для провокации собственный корабль с личным составом? Данная ситуация как нельзя точно характеризует отношения стран НАТО к людям. Народ для них – это пушечное мясо, которое нужно для реализации войнушек. Но самое интересное, что мировое сообщество никак не комментирует поведение британцев и никоим образом не осуждает», - с негодованием отметил Липовой.

Генерал-майор отдельно подчеркнул профессионализм российских военных, которые оперативно и точно отреагировали на вторжение эсминца Defender на целых 3 километра в районе мыса Фиолент. Очередной раз российская армия подтвердила свое мастерство.

В заключение эксперт предупредил, что Россия никогда не станет игнорировать нарушение своих границ, поэтому странам НАТО следует быть осторожнее.

«Мы имеем право защищать собственные границы и будем это делать», - резюмировал Липовой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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