Герой России Липовой: странам НАТО следует быть осторожнее

Китайское национальное космическое управление (CNSA), как стало недавно известно, отклонили заявку США на участие в научных работах на борту новой
Как стало известно, система MarineTraffic показала, что два корабля ВМС стран НАТО находятся поблизости Севастополя в результате фальсификации:
Европейские эксперты давно разрешили применять вакцину Pfizer от коронавируса для детей 12-15 лет. К сентябрю такое же решение должно быть одобрено и
Как известно, отношения между Россией и Западом в последнее время сильно накалились. Некоторые эксперты считают, что если ситуация ухудшится, то
Цвет глаз может предупреждать о риске развития определенных состояний и заболеваний. Специалисты призывают помнить о них, чтобы вовремя распознать
Военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Олег Жданов заявил о том, что НАТО может развернуть свои ракеты в Днепре или Харькове. Это, по его
В России с недавнего времени наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В этой связи медики и чиновники вновь заговорили о необходимости
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в связи с появлением новых агрессивных штаммов коронавируса специалисты разрабатывают
Женщина из Квинсленда заразилась COVID-19 от полностью привитого работника отеля, с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщает австралийское бюро
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов рассказал о том, что действия военных США и Британии могут спровоцировать серьезные военные инциденты. Он
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