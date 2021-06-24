Директор ФСБ Патрушев заявил о возрождении биологического оружия в мире

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев проинформировал об использовании новых технологий в противоборствах стран. Патрушев отметил, что некоторые мировые страны активно возрождают использование биологического оружия, что является очень опасной тенденцией.

В рамках международной конференции по безопасности в Москве экс-директор ФСБ РФ Николай Патрушев коснулся вопроса биологического оружия. Он указал, что часть стран демонстрирует явные признаки того, что опасные биологические патогены будут применяться в военно-политических целях.

«По сути, мы наблюдаем процесс возрождения биологического оружия. Данная тенденция не только может быть связана с появлением коронавируса. Мировому сообществу определенно необходимо обратить внимание на совпадение мест возникновения вспышек опасных заболеваний с расположением зарубежных биологических лабораторий отдельных стран», - подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совета безопасности РФ добавил, что продолжение работы засекреченных лабораторий может привести к утрате суверенитета в отрасли биологической безопасности тех стран, на территории которых они располагаются.

«Уже сегодня мы наблюдаем попытки использования этих инноваций в интересах межгосударственного противоборства. В наших силах поставить их под контроль всего мирового сообщества и сделать их инструментами созидания, а не орудиями разрушения», - добавил Патрушев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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