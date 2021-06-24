The Spectator считает инцидент с британским эсминцем Defender у Крыма частью стратегии НАТО

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The Spectator считает инцидент с британским эсминцем Defender у Крыма частью стратегии НАТО
Политика / В Мире

The Spectator назвал инцидент с британским эсминцем Defender у Крыма частью стратегии НАТО.

Инцидент с британским эсминцем Defender произошел у берегов Крыма и стал самой крупной эскалацией в отношениях между Москвой и Лондоном с дела об отравлении Скрипалей.

Об этом пишет обозреватель The Spectator Тим Огден.

Аналитик отметил, что произошедшее может быть частью широкой стратегии НАТО касательно России.


«Альянс намерен дать понять, что будет продолжать бросать вызовы Москве, в том числе, посредством активности в Черном море», – рассказал эксперт.

Инцидент с Defender – это демонстрация Лондона готовности участвовать в событиях на мировой политической арене после выхода Великобритании из ЕС. Но, подчеркнул Огден, Москва также готова продемонстрировать готовность защищаться.

Эксперт подчеркнул, что Лондон, все же захочет избежать серьезной эскалации конфликта с Россией. Но ситуация уже достаточно напряженная и с каждым днем все больше напоминает период холодной войны. При этом, предполагает Огден, ни Россия, ни Великобритания не готовы начинать войну даже после инцидента с жертвами.

Напомним, Минобороны РФ сообщило о пересечении британским эсминцем Defender российской границы, утверждая, что он вошел на три километра во внутренние воды в районе мыса Фиолент (Крым).  Только после предупредительной стрельбы с российского сторожевого корабля и «предупредительного бомбометания», которое произвел Су-24М, эсминец вышел из российских территориальных вод.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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