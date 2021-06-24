Путин дал поручение Шойгу после инцидента с эсминцем ВМС Британии у Крыма

Президент РФ Владимир Путин обратился с конкретным поручением к министру обороны России Сергею Шойгу после провокации британского эсминца у берегов Крыма 23 июня.

Российский лидер указал, что он намерен выполнить просьбу спортсменов, которые обратились к нему с просьбой организовать турнир по боевому самбо на боевом корабле Черноморского флота, передает «Южный Федеральный».

После того, как российский флот вынудил покинуть территориальные воды Черного моря британский эсминец, который незаконно пересек границу вблизи Крыма, президент РФ Владимир Путин провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Путин сообщил, что к нему обратились с особой просьбой российские спортсмены, и он намерен посодействовать их инициативе.

«Ко мне обратилась федерация борьбы самбо с просьбой посодействовать провести очередные соревнования по боевому самбо на одном из боевых кораблей Черноморского флота. Помогите, мне кажется, предложение того стоит», - заявил Владимир Путин.

Примечательно, что несмотря на вторжение британского эсминца ВМС Defender в российские воды у мыса Фиолент, британская сторона продолжает отрицать данный факт провокации — даже с учетом того, что российскому флоту пришлось открыть огонь по британскому судну, чтобы вынудить его покинуть воды России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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