Президент РФ Владимир Путин обратился с конкретным поручением к министру обороны России Сергею Шойгу после провокации британского эсминца у берегов
Китайское национальное космическое управление (CNSA), как стало недавно известно, отклонили заявку США на участие в научных работах на борту новой
Как стало известно, система MarineTraffic показала, что два корабля ВМС стран НАТО находятся поблизости Севастополя в результате фальсификации:
Эксперты Роспотребнадзора рассказали россиянам об особенностях вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Общественная служба новостей». Так,
Европейские эксперты давно разрешили применять вакцину Pfizer от коронавируса для детей 12-15 лет. К сентябрю такое же решение должно быть одобрено и
Еженедельная британская газета «The Times» проинформировала о попытке России окончательно уничтожить свои взаимоотношения с Западом. По мнению
Цвет глаз может предупреждать о риске развития определенных состояний и заболеваний. Специалисты призывают помнить о них, чтобы вовремя распознать
США выводит свой военный контингент из Афганистана, используя для этого украинские и российские самолеты. Военное обозрение сообщает, что американцы
Женщина из Квинсленда заразилась COVID-19 от полностью привитого работника отеля, с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщает австралийское бюро
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов рассказал о том, что действия военных США и Британии могут спровоцировать серьезные военные инциденты. Он
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