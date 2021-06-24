После инцидента с британским эсминцем «Defender» авиацию на юге России усилили Ту-142

Эксперты не исключают, что недавний инцидент у берегов Крыма стал поводом для России отправить в Ейск на берегу Таганрогского залива Краснодарского края три своих дальних самолета Ту-142 морской авиации ВМФ РФ. Об этом, как сообщает телеграмм-канал «Записки охотника».

Напомним: накануне территориальные воды России у крымского полуострова нарушил британский эсминец «Дефендер». После Минобороны России отчитался, что в качестве предупреждения по курсу следования эсминца были сброшены осколочно-фугасные авиабомбы. После этого иностранное судно покинуло чужие территориальные воды.

Являясь морским аналогом стратегических самолетов Ту-95МС, Ту-142 может патрулировать воздушное пространство до нескольких часов подряд и нести на себе разнообразное вооружение, включая противокорабельное и противолодочное.

Эксперты полагают, что направление российской авиации в Ейск стало ответом на провокацию британцев. Тем более что вскоре в Черном море стартуют военно-морские учения НАТО «Си Бриз». В этом случае российские Ту-142 смогут лучше контролировать зону учений.

Традиционной миссией Ту-142 является разведка и уничтожение вражеских атомных подводных лодок, которые тот обнаруживает благодаря своей гидроакустике. Для их уничтожения применяются торпеды, противолодочные авиационные ракеты, противолодочные бомбы и морские мины.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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