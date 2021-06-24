Британский эсминец Defender мог «смешать с песком весь Севастополь целиком и полностью», но не стал этого делать «по доброте английской». Об этом заявил военный журналист Аркадий Бабченко, передают «Аргументы недели».

23 июня эсминец ВМС Великобритании вторгся в территориальные воды России и близко подошел к Крыму. Отечественные силы были вынуждены для того, чтобы его изгнать, прибегнуть к предупредительным стрельбам и предупредительному бомбометанию.

Аркадий Бабченко считает, что экипаж британского корабля просто не захотел отвечать на подобное, хотя имел для этого все возможности. По его словам, на борту эсминца достаточно вооружения, которое позволяет «смешать с песком весь Севастополь целиком и полностью».

Журналист подчеркнул, что команда Defender при желании могла сбить российский бомбардировщик Су-24. Он, как заявлялось ранее, и выполнил предупредительное бомбометание по курсу корабля ВМС Великобритании. Однако посчитала необходимым не делать этого. Бабченко уверяет, что «по доброте английской».

Ранее газета «Известия» со ссылкой на собственные осведомленные источники в Минобороны сообщила, что для сброса четырех осколочно-фугасных бомб ОФАБ-250 по курсу движения Defender бомбардировщик Су-24М из 43-го отдельного морского штурмового полка ЧФ РФ применял прицел СВП-24 «Гефест».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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