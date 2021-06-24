Роструд: отказавшиеся от вакцинации против COVID-19 граждане должны быть отстранены от работы

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Роструд: отказавшиеся от вакцинации против COVID-19 граждане должны быть отстранены от работы
В России

В России идет много споров о том, законно ли отстранять от работы сотрудников, отказавшихся от вакцинации. Роструд утверждает, что все абсолютно законно, в соответствии с абзацем 8 статьи 76 Трудового кодекса. Об этом сообщает «Клерк.Ру».

«Работодатель имеет право отстранить от работы сотрудника в ситуациях, предусмотренных ТК, федеральными законами, а также нормативными правовыми актами России», - утверждают эксперты.

Одним из случаев нормативных правовых актов является нарушение положений Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний». Согласно ему, отсутствие профилактических вакцинаций является причиной отказа в приеме на работу или отстранения сотрудника от работы. Особенно в тех случаях, если работа связана с высоким риском заболевания и распространения инфекции.


В период высокой эпидемической опасности главные санитарные врачи и их заместители в субъектах России могут принимать постановления о проведении профилактических вакцинаций гражданам или отдельным группам людей.

Это правило прописано в 51 статье Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Также оно подтверждается приказом Минздрава «Об утверждении национального календаря профилактических прививок».

Так как вакцинация от коронавируса была внесена в календарь профилактических прививок по эпидпоказаниям, а постановление главного санитарного врача было принято, вакцинация по закону считается обязательной.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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