В России пообещали ударить по цели после прохода британского эсминца

Image 16+
В России пообещали ударить по цели после прохода британского эсминца
Политика

После вторжения эсминца Королевского флота Великобритании в территориальные воды России в Черном море и прохождения недалеко от крымского побережья Москва пригрозила Лондону ударить по цели при повторении подобного инцидента. В частности, такое заявление сделал глава российского представительства на венских переговорах по безопасности Константин Гаврилов. Он заявил, что при необходимости может быть принято решение о бомбометании по цели. Гаврилов был возмущен заявлением Великобритании о том, что их эсминец якобы мирно прошел в украинских территориальных водах.


Напомним: 23 июня британский эсминец Defender нарушил государственную границу РФ и на три километра вошел в российскую акваторию Черного моря. Судя по всему, Великобритания таким образом продемонстрировала непризнание российской морской границы. Пограничному сторожевому кораблю ВМФ пришлось вынудить непрошенных гостей покинуть данную территорию.

На британском судне находились британские журналисты, которые по заказу Минобороны должны были опубликовать статью о победном проходе корабля Королевского флота у Крыма. Но, видимо, репортеры сильно перепугались, когда британские моряки проигнорировали требование российских пограничников покинуть территориальные воды РФ, ведь представители прессы вместе с судном и экипажем могли оказаться на дне, пишет издание Дни.Ру.

Так, спецкорр «Дейли Мейл» написал: «Нас яростно преследуют два российских судна береговой охраны, каждые две минуты с оглушающим грохотом проносятся истребители, слышатся очереди пушечных выстрелов».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
В России пообещали ударить по цели после прохода британского эсминца

Сегодня, 16:45

Путин дал поручение Шойгу после инцидента с эсминцем ВМС Британии у Крыма

Вчера, 12:50

The Spectator считает инцидент с британским эсминцем Defender у Крыма частью стратегии НАТО

Вчера, 11:35

Директор ФСБ Патрушев заявил о возрождении биологического оружия в мире

Вчера, 10:50

Герой России Липовой: странам НАТО следует быть осторожнее

23-06-2021, 23:05

США выводит свой военный контингент из Афганистана, используя украинские и российские самолеты

23-06-2021, 15:35

Генштаб заявил об опасном приближении кораблей США и Британии к российским границам

23-06-2021, 12:05

NetEase: Союз с Беларусью и Сербией обеспечит России победу в войне с США

21-06-2021, 16:25

Полковник ВСУ Жданов: НАТО может развернуть ракеты в Днепре или Харькове

21-06-2021, 11:30

Американский генерал: Пентагон преуменьшает масштабы пропажи оружия

18-06-2021, 19:20

Mysl Polska: в Польше убеждены в неотвратимости «российского вторжения»

18-06-2021, 16:55

Washington Examiner: Байден стал орудием России по ослаблению Запада

18-06-2021, 09:10

Западные СМИ: Путин троллил США и уехал из Женевы с победой

17-06-2021, 21:30

Пентагон: российские ядерные ракеты могут обойти существующие американские системы ПВО

17-06-2021, 14:40

Аналитик: Из-за страха сближения Анкары с Россией Турцию не исключают из НАТО

17-06-2021, 10:45

Эксперты рассказали, как США развалить формирующийся союз России и Китая

17-06-2021, 08:30

Турция через НАТО добивалась смягчения высказываний в адрес России и Белоруссии

17-06-2021, 07:20

Пентагон США готовит мега-провокационный проход эсминца 6 флота под Крымским мостом

16-06-2021, 18:05

Эксперт Загородний: Россия зря боится натовских ракет, нужно бояться украинских

14-06-2021, 12:25

Россотрудничество пытается убрать из СМИ критические публикации о ведомстве

14-06-2021, 12:15

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна коронавируса COVID-19
  • Вчера, 21:55

В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна коронавируса COVID-19

Новая вспышка коронавирусной инфекции была зарегистрирована на территории Израиля, который несколько недель назад сообщил о тотальной иммунизации

Путин дал поручение Шойгу после инцидента с эсминцем ВМС Британии у Крыма
  • Вчера, 12:50

Путин дал поручение Шойгу после инцидента с эсминцем ВМС Британии у Крыма

Президент РФ Владимир Путин обратился с конкретным поручением к министру обороны России Сергею Шойгу после провокации британского эсминца у берегов

Сторонников обязательной вакцинации от COVID-19 вынудили услышать другую правду
  • Сегодня, 15:05

Сторонников обязательной вакцинации от COVID-19 вынудили услышать другую правду

Обозреватель телеканала «Царьграда» Юрий Пронько пригласил в свою передачу «Царьград. Главное» экспертов для того, чтобы разобраться в законности

Daily Mail: британский эсминец «Defender» готовил ответный удар по российским силам
  • Сегодня, 11:05

Daily Mail: британский эсминец «Defender» готовил ответный удар по российским силам

Журналист британского таблоида Daily Mail Марк Никол 23 июня сего года, когда в Черном море произошел инцидент с Defender, находился на борту этого

«КовиВак»: составлен список противопоказаний самой «предсказуемой» вакцины
  • Вчера, 22:40

«КовиВак»: составлен список противопоказаний самой «предсказуемой» вакцины

Россию накрыла третья волна коронавируса, поэтому вакцинация, которая еще недавно была желательной мерой защиты от инфекции, приобрела

Неизвестные хакеры переместили корабли НАТО близ Севастополя
  • 23-06-2021, 07:10

Неизвестные хакеры переместили корабли НАТО близ Севастополя

Как стало известно, система MarineTraffic показала, что два корабля ВМС стран НАТО находятся поблизости Севастополя в результате фальсификации:

Новости партнеров
Новости партнеров
«Уровень антител никакого значения не имеет»: Россиянам рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19
  • Вчера, 00:35

«Уровень антител никакого значения не имеет»: Россиянам рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19

Эксперты Роспотребнадзора рассказали россиянам об особенностях вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Общественная служба новостей». Так,

The Times: весь ВМФ РФ бессилен против ВМС Великобритании
  • Вчера, 19:05

The Times: весь ВМФ РФ бессилен против ВМС Великобритании

Британский таблоид The Times сообщил о том, что Путин и весь ВМФ РФ бессилен против ВМС Великобритании. «Дерзкая Британия заявляет Путину: ты не

The Times назвало Черное море местом начала полномасштабной войны
  • Вчера, 11:20

The Times назвало Черное море местом начала полномасштабной войны

Еженедельная британская газета «The Times» проинформировала о попытке России окончательно уничтожить свои взаимоотношения с Западом. По мнению

Австралийка заразилась коронавирусом от полностью привитого и не больного COVID-19 работника отеля
  • 23-06-2021, 11:05

Австралийка заразилась коронавирусом от полностью привитого и не больного COVID-19 работника отеля

Женщина из Квинсленда заразилась COVID-19 от полностью привитого работника отеля, с отрицательным ПЦР-тестом. Об этом сообщает австралийское бюро