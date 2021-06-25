В России пообещали ударить по цели после прохода британского эсминца

После вторжения эсминца Королевского флота Великобритании в территориальные воды России в Черном море и прохождения недалеко от крымского побережья Москва пригрозила Лондону ударить по цели при повторении подобного инцидента. В частности, такое заявление сделал глава российского представительства на венских переговорах по безопасности Константин Гаврилов. Он заявил, что при необходимости может быть принято решение о бомбометании по цели. Гаврилов был возмущен заявлением Великобритании о том, что их эсминец якобы мирно прошел в украинских территориальных водах.

Напомним: 23 июня британский эсминец Defender нарушил государственную границу РФ и на три километра вошел в российскую акваторию Черного моря. Судя по всему, Великобритания таким образом продемонстрировала непризнание российской морской границы. Пограничному сторожевому кораблю ВМФ пришлось вынудить непрошенных гостей покинуть данную территорию.

На британском судне находились британские журналисты, которые по заказу Минобороны должны были опубликовать статью о победном проходе корабля Королевского флота у Крыма. Но, видимо, репортеры сильно перепугались, когда британские моряки проигнорировали требование российских пограничников покинуть территориальные воды РФ, ведь представители прессы вместе с судном и экипажем могли оказаться на дне, пишет издание Дни.Ру.

Так, спецкорр «Дейли Мейл» написал: «Нас яростно преследуют два российских судна береговой охраны, каждые две минуты с оглушающим грохотом проносятся истребители, слышатся очереди пушечных выстрелов».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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