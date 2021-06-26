Певица Буланова прокомментировала выдвижение своей кандидатуры в ГД РФ

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Певица Буланова прокомментировала выдвижение своей кандидатуры в ГД РФ
Политика / Знаменитости
Татьяна Буланова / Фото: www.instagram.com/buslya/

Сегодня, 26 июня, состоялся съезд делегатов партии «Родина». В ходе него представители партии определились со списком кандидатов, которые будут баллотироваться в Госдуму на грядущих выборах. Место в первой тройке досталось известной певице Татьяне Булановой. 

В Сети уже есть видеоролик с ее участием, где она рассказала, почему выбрала такое продолжение своей карьеры. 

Татьяна Буланова отметила, что всю жизнь отдала творчеству, и ей приятно, что оно до сих пор востребовано и нравится ее поклонникам. Однако сейчас она хотела бы помогать людям - защищать права детей, матерей, инвалидов и многодетных семей. Также Буланова заявила о желании принимать участие в развитии образования и культуры в стране. 

«Я езжу по нашей стране и вижу, как живут простые люди. Они ждут помощи, ждут вдумчивых законодательных решений. Поэтому я иду на выборы с партией «Родина» - партией простых людей и реальных дел», - заявила она. 

Напомним, выборы в Госдуму состоятся с 17 по 19 сентября.



Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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