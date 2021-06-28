В Роструде рассказали, в каких случаях могут отстранить от работы непривитых от коронавируса

Федеральная служба по труду и занятости разъяснила момент отстранения от работы сотрудников, которые не привились от коронавируса.

Отмечается, что в случае, если работник нарушает положения закона №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», его могут отстранить от работы, выполнение которой связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

«То есть вакцина необходима в тех случаях, когда речь идёт о высоком риске заболевания и его дальнейшем распространении», — объясняет пресс-служба Роструда.

В подготовленном для прессы релизе говорится, что прививка от коронавирусной инфекции внесена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям.

В ведомстве также напомнили, что процент сотрудников, которые подлежат вакцинации, устанавливается главным санитарным врачом региона. Но обязательная вакцинация не распространяется на сотрудников, у которых имеются противопоказания.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в трудовом законодательстве не прописано увольнение за отказ от вакцинации. Но отстранить от работы за это могут на законных основаниях.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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