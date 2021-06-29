Власти РФ отказались от плана привить к осени 60% взрослого населения страны

Власти России пересмотрели свои планы по вакцинации к осени 60% взрослого населения по всей стране.

Еще недавно в России согласно стратегии ускоренного темпа вакцинации населения к осени должно было быть привито 60% возрастных соотечественников. Как оказалось, на практике реализовать данную стратегию не представляется возможным, поэтому ее откорректировали. Об этом сообщает «Дождь».

Как рассказали изданию источники в руководстве двух регионов, базовые установки изменились и теперь в 60% войдут не только привитые, но также и те, у кого будет необходимый уровень антител к коронавирусу. Т. е., к 1 сентябрю прививки должны получить хотя бы треть россиян - 30-35%. Таким образом, можно будет получить суммарный коллективный иммунитет за счет уже переболевших и привитых граждан.

«Новые целевые показатели числа граждан, которых нужно привить от COVID-19, появились в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Снижение показателей охвата вакцинации обусловлено тем, что при формировании нужного процента коллективного иммунитета будут учитываться и титр антител, который сформировался у переболевших коронавирусом россиян. То есть чем больше переболеет людей, тем меньше необходимо будет провести вакцинаций, чтобы достичь целевой задачи», - отметили специалисты.

В то же время, эксперты уже не раз обращали внимание, что показатель коллективного иммунитета в 60% и реальность далеки друг от друга. Ведь «срок действия» вакцины может на деле оказаться меньшим, чем от нее ожидается. Либо же появятся в разы сильнее штаммы вируса. Эпидемиолог и доктор медицинских наук Василий Власов считает, что доля тех, кто имеет нужный уровень антител, должен быть выше 60%.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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