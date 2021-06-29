Министр здравоохранения РФ обвинил свободу слова в срыве вакцинации от коронавируса

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил о том, что свобода слова в стране сорвала массовую вакцинацию.

Менталитет населения и влияние 90-х негативно сказались на желании россиян вакцинироваться от коронавируса, уверен министр здравоохранения. Об этом он заявил в интервью Владимиру Познеру на Первом канале.

У более молодого поколения, по его словам, сложилось ошибочное мнение, что эпидситуация остается под контролем и вакцинироваться вовсе не обязательно. Молодежь себя ведет нередко безответственно, не только избегая вакцинации, но и нарушая нормы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Люди старшего возраста, подчеркнул Мурашко, смотрят более трезво на вещи.

«У нас, видимо, осталась с 90-х годов свобода нравов и свобода личного мнения. Наверное, нужно что-то менять в отношении безопасности», — отметил глава Минздрава.

В России на сегодняшний день вакцинировались от COVID-19 только 23 млн россиян, поэтому говорить о формировании коллективного иммунитета еще рано. Но введение обязательной вакцинации в ряде регионов поспособствовало росту числа вакцинированных.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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