Российские правозащитники пожаловались Путину на вакцинацию от коронавируса COVID-19

К президенту РФ и в Генеральную прокуратуру обратились правозащитники, пожаловавшись на введение ограничений в оказании плановой вакцинации тех граждан, которые не вакцинировались от коронавируса.

Правозащитники ссылаются на Конституцию, указывая, что граждане имеют право отказаться от оказания медицинской помощи. А введение ограничений в оказании плановой медицинской помощи является ограничением права отказаться от вакцинации, передает МК .

«Данный приказ грозит увеличением тяжелых заболеваний, а также возможным увеличением числа случаев смертности и инвалидизации среди граждан Российской Федерации, которым не будет оказана плановая медицинская помощь (некоторые операции считаются плановыми, потому что назначаются на третий день - авт.), в установленные законом сроки», - отмечается в обращении к президенту.

Кандидат медицинских наук Семен Гальперин отмечает, что введение таких ограничений является вмешательством в леченый процесс, поскольку определить, когда пациенту необходима плановая медицинская помощь может только его лечащий врач.

«Поэтому распоряжение, что гражданам без вакцинации, не будет оказана плановая медицинская помощь, напрямую противоречит законодательству РФ. К тому же требование обязательно сделать эту прививку юридически вообще ничем не подтверждается», - подчеркнул Гальперин.

Также он объяснил, что пока прививка от коронавируса еще не внесена в список обязательных. Госдума перенесла рассмотрение законопроекта о внесении ее в Национальный Календарь прививок. К тому же стоит учитывать, что обязательная вакцинация вводится только по эпидемическим показаниям, а в РФ официально карантин не был объявлен, что является основанием для обязательной вакцинации.

В Москве, в соответствии с приказом, плановая госпитализация осуществляется строго при наличии сведений о проведенной вакцинации и/либо при наличии у пациентов антител IgG c уровнем, превышающим референсные значения. Эти данные должны быть внесены в систему ЕМАИС.

Но, как отмечает эксперт, немало россиян переболели дома и тестировались в сертифицированных коммерческих лабораториях. Они в итоге также теперь должны снова протестироваться, чтобы доказать наличие антител.

Все эти введенные нормы, по мнению многих специалистов, не только нарушают права граждан, но и негативно сказываются на работе врачей. Перед ними будет стоять дилемма лечить человека или нет, а из-за увеличения потока тех, кого придется осмотреть перед обязательной вакцинацией, сократиться время на прием пациентов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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