Андрей Десницкий рассказал, почему прививка без объяснений не очень-то работает

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Андрей Десницкий рассказал, почему прививка без объяснений не очень-то работает
В России
Известный российский публицист, профессор РАН Андрей Десницкий

Известный российский публицист, профессор РАН Андрей Десницкий в своей статье, подготовленной для издания «Газета.ру», попытался разобраться, почему в России люди не доверяют вакцинам и прививаться не спешат.

Сам он еще не заре вакцинации привился «Спутником» и не жалеет об этом. Да, многое остается еще пока неясным, но очевидно, что препарат все же снижает риски заражения и протекания заболевания в тяжелой форме. Однако часть россиян это упорно не желает видеть.

Почему, задается вопросом профессор. Да потому, что не хватает второго компонента в кампании по вакцинации. Нет, не самого препарата, а диалога, считает Десницкий.

«Государство долго и упорно приучало граждан к тому, что оно им об их жизни врет, врет и еще раз врет. И даже больше: что врут все, правды вообще не бывает, а бывают кому-то выгодные и кем-то проплаченные мнения. Будем же верить в то, которое нам приятней! Наше родное государство опять всех переиграло, победило и обмануло», - пишет автор.

Невзирая на то, что СМИ рассказывают о вакцинах, побочных действиях, противопоказаниях, вопросов все еще много. Да и люди-то, учитывая, как ранее им врали, не особо верят написанному. Реальной информации, которую хотел бы видеть россиянин, на самом деле очень мало.

Какова медицинская статистика по побочкам и по случаям заражений среди привитых? Какова сравнительная эффективность разных вакцин?..

Зато граждане страны наблюдают, как массовые гулянья в разгар пандемии почему-то остаются безнаказанными, отмечает Десницкий, а одиночные пикеты - смертельно опасными. Почему одних за пребывание в метро без маски штрафуют, а другие - из категории людей важных - никогда не одевали это СИЗ...

«Самый страшный вирус для государства, на его взгляд, – способность граждан ему возражать и оспаривать спускаемые сверху директивы. Но молчание исключает настоящее доверие», - напоминает профессор.

Если нет споров и дискуссий - значит, власти просто перестали общаться с народом. А ведь ранее диалог в стране был, присутствовала и сатира, даже политическая. В стране можно было возражать и слышать аргументированный ответ на свои возражения, резюмировал публицист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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