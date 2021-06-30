NI: Украина не может победить РФ в военном отношении, но может нанести значительный ущерб

Аналитик издания The National Interest заявил о том, что украинская армия может нанести значительный ущерб России.

В случае начала военных действий между РФ и Украиной ВСУ оказывали бы сопротивление. И хотя победить российскую армию Украина не смогла бы, отмечает аналитик, тем не менее ущерб российским войскам был бы нанесен довольно ощутимый, передает Военное обозрение.

Переброска российских войск к украинской границе минувшей весной стала проверкой реакции мирового сообщества на возможность захвата Украины, утверждает автор публикации. Он также заявляет, что в реальности Россия отвела не более 5% сил, стянутых к границам Украины.

Москва стремится не допустить того, чтобы Украина вышла полностью из-под влияния России, что явно не нравится Кремлю. Поэтому РФ может пойти на кардинальные меры и захватить ее территории.

В одиночку украинские военные не смогут оказывать длительное время сопротивление российской армии. Запад действительно помог усилить ВСУ, но в случае военных действий украинским военным придется сражаться с еще более сильной армией РФ.

По мнению автора, Украина не сможет победить Россию в военном отношении, но может нанести ей значительный ущерб, заставляя платить высокую цену. И сейчас Запад работает над тем, чтобы цена завоевания Украины была непомерно высока для России. Поэтому Киев и далее необходимо поддерживать в его стремления войти в ЕС и НАТО, отмечается в публикации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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