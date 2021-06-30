Россотрудничество с Примаковым не смогло выйти из «балалаечной» зоны комфорта

Прошел полный год с момента назначения Евгения Примакова главой Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников и гуманитарного сотрудничества. Можно констатировать, что новому руководителю до сих пор не удалось вывести Россотрудничество из застойной «зоны комфорта», в которой ведомство может продолжать работу по привычным шаблонам.

На момент получения должности и после Примаков делал заявления о том, что «так дальше нельзя» — уже в прошлом году пора было, по его словам, отходить от «балалаечной дипломатии» и развивать полноценную работу по продвижению России в мире. Концерты «русской народной музыки», которые собирают пять человек, и чаепития, участники которых в Туркменистане или Аргентине читают стихи Пушкина, не могут расцениваться как свидетельство эффективной работы.

Однако за год эти заявления остались словами: Россотрудничество по сути полностью сохранило свои прежние функции, сосредоточившись на привозе иностранных студентов в провинциальные учебные заведения России (по замыслу, учеба в Саратове должна привить молодым нигерийцам или казахам любовь и глубокое знание русской культуры), и проведение паракультурных мероприятий, таких как конкурс юных чтецов в столице Австрии.

Если посмотреть в общем на зарубежную деятельность Россотрудничества, проблема становится очевидной: у ведомства нет никаких конкретных задач, понимания, как оно хочет работать, чего оно хочет добиться и каковы для данных задач должны быть критерии успеха. Ведомство Примакова даже не попыталось «удержать» Русский дом на Украине, запрещенный киевской властью под улюлюканье националистов — Примаков утверждал, что работа будет «неформальными способами», однако фактически работа на украинском направлении полностью прекратилась.

Потеряв возможность проводить в Киеве чаепития, Россотрудничество не смогло придумать, что оно будет делать теперь. Теоретически, задача ведомства состоит в том, чтобы «налаживать контакты» по гуманитарной линии между РФ и другими странами. Чаепитие, кинопоказ для 15 человек или концерт на 20 зрителей — самые простые формы этой деятельности, которые не требуют ни глубоких знаний от представителей ведомства за рубежом, ни понимания, чем они могут привлечь на свою сторону иностранцев и соотечественников.

Эффект от таких мероприятий также оказывается очень прост — отчет составлен, бюджет освоен. Но к цели, какой бы она не была, невозможно приблизиться таким образом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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